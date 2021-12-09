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Питьевая вода появится в отдаленных селах Актюбинской области

9 Декабря 2021 06:30
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Питьевая вода появится в отдаленных селах Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В селах Шенбертал и Жаныс би Иргизского района построили групповые системы водоснабжения. Проводятся испытания новых установок, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казводхоз».

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Села Шенбертал и Жаныс би расположены в 360 километрах от Актобе.

«Острая проблема питьевой воды здесь теперь полностью решена благодаря реализации нового социального проекта комитета водных ресурсов Минэкологии. Документы на передачу объекта в коммунальную собственность находятся в стадии оформления», - сообщил заместитель директора Актюбинского филиала РГП «Казводхоз» Адилжан Ализак.

Строительство завершено, в следующем году объект введут в полную эксплуатацию.

«В настоящее время строительные работы по этому объекту завершены. Сегодня мы практически запустили готовый объект. В следующем году при положительном заключении госкомиссии он будет передан акимату Иргизского района в коммунальную собственность. Затем будет утвержден тариф на питьевую воду, и объект введут в полную эксплуатацию. Таким образом, проблема питьевой воды в этих двух селах будет полностью решена», - сказал Адилжан Ализак.

Жители села очень довольны завершением строительства нового объекта. По словам жителя села Жаныс би Сайытбека Толегена, до этих пор они брали питьевую воду из колодцев.

«Сейчас в сельской местности проблема с питьевой водой. И мы рады слышать, что новую установку вот-вот откроют. От имени жителей села я благодарю вас. Мы рады, что наладится подача питьевой воды», - сказал Сайытбек Толеген.

Проект реализовывался под техническим руководством РГП «Казводхоз». Протяженность водопровода - 42, 349 километра, пропускная способность - 4 495,92 кубометра в сутки. Завершенный проект обеспечит качественной питьевой водой села Жаныс би и Шенбертал с населением более 1300 человек.


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#Актюбинская область   #Вода  
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Автор:

Самал Ендибаева

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