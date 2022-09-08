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Пистолет-пулемет изъяли у жителя Туркестанской области

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
8 Сентября 2022, 14:06
Пистолет-пулемет изъяли у жителя Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские изъяли пистолет-пулемет у жителя Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Байдибекский РОП поступила оперативная информация о том, что местный житель незаконно хранит у себя в доме огнестрельное оружие. При обыске в доме подозреваемого оперативники обнаружили огнестрельное оружие CZ SCORPION.

Как пояснил задержанный, он нашел огнестрельное оружие во время массовых беспорядков в Алматы и хранил его на чердаке своего дома.

Данный факт зарегистрирован по части третьей статьи 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

В настоящее время мужчина арестован. По данному факту проводится досудебное расследование.


Фото: polisia.kz

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