Пистолет-пулемет изъяли у жителя Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские изъяли пистолет-пулемет у жителя Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Байдибекский РОП поступила оперативная информация о том, что местный житель незаконно хранит у себя в доме огнестрельное оружие. При обыске в доме подозреваемого оперативники обнаружили огнестрельное оружие CZ SCORPION.

Как пояснил задержанный, он нашел огнестрельное оружие во время массовых беспорядков в Алматы и хранил его на чердаке своего дома.

Данный факт зарегистрирован по части третьей статьи 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

В настоящее время мужчина арестован. По данному факту проводится досудебное расследование.

Фото: polisia.kz