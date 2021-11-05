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Пистолет и нож пытался скрыть от полицейских житель Алматы

5 Ноября 2021 22:55
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Пистолет и нож пытался скрыть от полицейских житель Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Оружие изъято у жителя Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В департаменте полиции города сообщили, что на пульт «102» поступил вызов о том, что в районе проспектов Райымбека и Назарбаева у неустановленного лица имеется огнестрельное оружие.

Следственно оперативная группа Жетысуский района прибыла на место происшествия. Было выявлено оружие «стражник» и нож.

Отмечается, что наибольшей популярностью среди покупателей пользуются различные модификации пистолета «стражник», который может выстреливать как резиновыми пулями, так и газовыми патронами.

«Когда полицейские постучали в дверь, молодой человек за считанные секунды собрал свой небольшой арсенал оружия и выбросил через окно. Причина поступка мужчины пока не ясна», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Его доставили в управление полиции Жетысуского района, где будут доподлинно установлены объективные обстоятельства дела.


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#Алматы   #Борьба с преступностью   #Криминал  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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