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вчера 23:35
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Пистолет и нож пытался скрыть от полицейских житель Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Оружие изъято у жителя Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В департаменте полиции города сообщили, что на пульт «102» поступил вызов о том, что в районе проспектов Райымбека и Назарбаева у неустановленного лица имеется огнестрельное оружие.
Следственно оперативная группа Жетысуский района прибыла на место происшествия. Было выявлено оружие «стражник» и нож.
Отмечается, что наибольшей популярностью среди покупателей пользуются различные модификации пистолета «стражник», который может выстреливать как резиновыми пулями, так и газовыми патронами.
«Когда полицейские постучали в дверь, молодой человек за считанные секунды собрал свой небольшой арсенал оружия и выбросил через окно. Причина поступка мужчины пока не ясна», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.
Его доставили в управление полиции Жетысуского района, где будут доподлинно установлены объективные обстоятельства дела.
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