Пистолет и нож пытался скрыть от полицейских житель Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Оружие изъято у жителя Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции города сообщили, что на пульт «102» поступил вызов о том, что в районе проспектов Райымбека и Назарбаева у неустановленного лица имеется огнестрельное оружие.

Следственно оперативная группа Жетысуский района прибыла на место происшествия. Было выявлено оружие «стражник» и нож.

Отмечается, что наибольшей популярностью среди покупателей пользуются различные модификации пистолета «стражник», который может выстреливать как резиновыми пулями, так и газовыми патронами.

«Когда полицейские постучали в дверь, молодой человек за считанные секунды собрал свой небольшой арсенал оружия и выбросил через окно. Причина поступка мужчины пока не ясна», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Его доставили в управление полиции Жетысуского района, где будут доподлинно установлены объективные обстоятельства дела.