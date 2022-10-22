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Пистолет и наркотики перевозили карагандинцы в машине

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
22 Октября 2022, 15:20
Пистолет и наркотики перевозили карагандинцы в машине

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Пистолет и наркотики перевозили карагандинцы в авто, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

« 21 октября в Караганде стражи порядка задержали автомобиль под управлением 29-летнего мужчины. Кроме него, в салоне машины находился еще 28-летний пассажир. В ходе осмотра полицейские обнаружили у него сверток с веществом зеленого цвета со специфическим запахом. При этом, второй задержанный признался, что под водительским сиденьем авто находится пистолет Макарова. Данное оружие и четыре патрона к нему изъяты. Экспертиза установила, что это огнестрельное оружие, пригодное к стрельбе патронами», - рассказали в полиции.

Ведется досудебное расследование по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта» и статье 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».


Фото: polisia.kz


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