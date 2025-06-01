Письмо маме стало приговором: трагедии узниц АЛЖИРа
Традиционно ко Дню памяти жертв политических репрессий, который отмечается 31 мая, в музейно-мемориальном комплексе «АЛЖИР» открывается выставка, посвященная судьбам узниц одного из самых трагичных лагерей советской эпохи, передает корреспондент агентства Kazinform.
Недавно экспозиция пополнилась особенно ценными экспонатами — личными вещами заключенных, переданными музею их потомками из Германии и России.
Особое внимание посетителей привлекает отдельная витрина с детскими вещами — чепчиком, распашонкой, рубашечкой. Эти предметы некогда сшила из кусочков старого женского белья заключенная Лотта Райс. Материалы она выменивала у сокамерниц на табак, чтобы хоть как-то одеть своих детей.
Лотта Райс — уроженка Германии, проживавшая в Москве. В 1930-х годах ее обвинили в переписке с матерью, которая осталась в Германии, и приговорили к пяти годам заключения в «АЛЖИРе». С собой она смогла взять только одного ребенка — шестимесячную Ларису. Девочка вскоре умерла, а саму Лотту перевели в Карлаг — другой исправительно-трудовой лагерь недалеко от Караганды.
В Карлаге Лотта создала семью с другим заключенным. В 1946 году у них родился сын Николай — мальчик, которого она ласково называла Колей. Чтобы сделать для него хоть одну игрушку, Лотта соорудила самодельную книжку-раскладку из деревянных дощечек. На обложке была выжжена надпись: «Моему сыночку Колечке». Это была единственная игрушка мальчика.
Николай выжил, вырос, переехал из Казахстана в Германию и стал Конрадом Райсом. В 2022 году он посетил музей Карлага вместе с группой туристов и рассказал сотрудникам о своем лагерном детстве и матери.
В 2023 году, во время командировки в Берлин, сотрудники музейно-мемориального комплекса «АЛЖИР» вышли на связь с Конрадом Райсом. С помощью Посольства Казахстана в Германии в 2024 году эти уникальные предметы были доставлены в Казахстан через дипломатическую почту и переданы в музей. Вещи Лотты Райс и ее погибшей дочери Ларисы стали центральным элементом новой выставки.
— Это не просто предметы быта — это история, вплетенная в ткань. Это про материнство, которое не сломили ни смерть, ни система, — говорит экскурсовод комплекса Асем Салпыкова.
В числе новых поступлений — личные вещи Мирры Бухиной, осужденной как жена «врага народа». Ее мужа, Петра Никулина, расстреляли в 1937 году, а сама Мирра была приговорена к пяти годам в «АЛЖИРе». После освобождения она сохранила кухонный фартук, сорочку, подушечку и платок, а также рубашку мужа с вышитой буквой «П». Недавно эти вещи в музей передала внучка Мирры, проживающая в Москве.
Сегодня в фонде комплекса хранится более 20 тысяч экспонатов. Каждый из них — свидетель времени и боли, которую пережили тысячи женщин, несправедливо осужденных как жены «врагов народа». Музей «АЛЖИР» продолжает сохранять и рассказывать эти истории, чтобы они больше никогда не повторились.
Напомним, сегодня музейно-мемориальный комплекс «АЛЖИР» посетил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, где выступил на мероприятии, посвященном памяти жертв политических репрессий и голода.
— АЛЖИР — одно из таких трагичных мест. Здесь отбывали наказание около 8 тысяч несправедливо осужденных женщин. Среди них жены таких выдающихся личностей, как Турар Рыскулов, Султанбек Кожанов, Темирбек Жургенов, Беимбет Майлин, Санжар Асфендияров. Сегодня здесь присутствуют потомки тех, кто пережил ужасы АЛЖИРа. Политические репрессии выпали на долю не только казахского народа. В АЛЖИРе находились в заключении представители более 60 этносов. Поэтому все пострадавшие в ту мрачную эпоху народы должны извлечь уроки из той трагедии, которая никогда не должна повториться. Это зависит только от нас. Именно в этом заключается главное значение памяти о трагических периодах нашего прошлого, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.