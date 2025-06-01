Письмо маме стало приговором: трагедии узниц АЛЖИРа

Недавно экспозиция пополнилась особенно ценными экспонатами — личными вещами заключенных, переданными музею их потомками из Германии и России.

Особое внимание посетителей привлекает отдельная витрина с детскими вещами — чепчиком, распашонкой, рубашечкой. Эти предметы некогда сшила из кусочков старого женского белья заключенная Лотта Райс. Материалы она выменивала у сокамерниц на табак, чтобы хоть как-то одеть своих детей.

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Лотта Райс — уроженка Германии, проживавшая в Москве. В 1930-х годах ее обвинили в переписке с матерью, которая осталась в Германии, и приговорили к пяти годам заключения в «АЛЖИРе». С собой она смогла взять только одного ребенка — шестимесячную Ларису. Девочка вскоре умерла, а саму Лотту перевели в Карлаг — другой исправительно-трудовой лагерь недалеко от Караганды.

В Карлаге Лотта создала семью с другим заключенным. В 1946 году у них родился сын Николай — мальчик, которого она ласково называла Колей. Чтобы сделать для него хоть одну игрушку, Лотта соорудила самодельную книжку-раскладку из деревянных дощечек. На обложке была выжжена надпись: «Моему сыночку Колечке». Это была единственная игрушка мальчика.

Кадр из видео

Николай выжил, вырос, переехал из Казахстана в Германию и стал Конрадом Райсом. В 2022 году он посетил музей Карлага вместе с группой туристов и рассказал сотрудникам о своем лагерном детстве и матери.

В 2023 году, во время командировки в Берлин, сотрудники музейно-мемориального комплекса «АЛЖИР» вышли на связь с Конрадом Райсом. С помощью Посольства Казахстана в Германии в 2024 году эти уникальные предметы были доставлены в Казахстан через дипломатическую почту и переданы в музей. Вещи Лотты Райс и ее погибшей дочери Ларисы стали центральным элементом новой выставки.

Кадр из видео

— Это не просто предметы быта — это история, вплетенная в ткань. Это про материнство, которое не сломили ни смерть, ни система, — говорит экскурсовод комплекса Асем Салпыкова.

В числе новых поступлений — личные вещи Мирры Бухиной, осужденной как жена «врага народа». Ее мужа, Петра Никулина, расстреляли в 1937 году, а сама Мирра была приговорена к пяти годам в «АЛЖИРе». После освобождения она сохранила кухонный фартук, сорочку, подушечку и платок, а также рубашку мужа с вышитой буквой «П». Недавно эти вещи в музей передала внучка Мирры, проживающая в Москве.

Кадр из видео

Сегодня в фонде комплекса хранится более 20 тысяч экспонатов. Каждый из них — свидетель времени и боли, которую пережили тысячи женщин, несправедливо осужденных как жены «врагов народа». Музей «АЛЖИР» продолжает сохранять и рассказывать эти истории, чтобы они больше никогда не повторились.

Кадр из видео

Напомним, сегодня музейно-мемориальный комплекс «АЛЖИР» посетил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, где выступил на мероприятии, посвященном памяти жертв политических репрессий и голода.