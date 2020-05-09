Писателя-фронтовика Абдижамила Нурпеисова военные поздравили с юбилеем Победы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Военнослужащие Алматинского гарнизона поздравили ветеранов с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по делам обороны Алматы.

«Ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше. Сегодня самый молодой из них уже справил девяностолетний юбилей. Боевой путь каждого из героев, ковавших Победу, достоин быть увековеченным в памяти потомков», - отметили в пресс-службе департамента.

Абдижамил Нурпеисов родился и вырос в маленьком рыбацком поселке на берегу Аральского моря. Отсюда же был призван в армию и отправлен на фронт Великой Отечественной войны. Куда только не вели его фронтовые дороги: и в калмыцкие степи, и под Луганск, с боями прошагал он до берегов Балтики, где, запертая на Курляндском плацдарме, отчаянно сопротивлялась группировка фашистских войск.

Позже в своих произведениях он подробно описал боевые подвиги солдат и офицеров Второго Балтийского и Ленинградского фронтов, освободивших территорию прибалтийских республик от фашистских полчищ.

Боевые заслуги и творческий труд Абдижамила Нурпеисова отмечены орденами Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, знаком Почета, многими медалями.

Не забывают ветерана и сегодня. Военнослужащие Алматинского гарнизона частые гости в доме писателя. В Канун 75-летнего юбилея Победы ветерану вручили благодарственное письмо и наручные часы от имени Министра обороны генерал-лейтенанта Нурлана Ермекбаева.

В тот же день председатель Алматинского Совета ветеранов Вооруженных сил Республики Казахстан Мэлс Шампиев, заместитель командующего Десантно-штурмовых войск полковник Раджан Жанысов, глава Департамента по делам обороны Алматы полковник Амантай Усербаев посетили и поздравили с знаменательной датой и других ветеранов, среди которых почетный гражданин Алматы и Алматинской области лауреат Государственной премии СССР, президент Международного фронтового клуба имени газеты «Казахстанская правда» гвардии полковник Леонид Гирш и народный артист Казахской ССР, лауреат Государственной премии, актер Юрий Померанцев. Олжабай Темирханов - ветеран Великой Отечественной войны - воевал на Белорусском фронте, участвовал в освобождении Бреста, Варшавы и взятии Берлина. После войны с 1948 года работал помощником председателя Совета министров Казахской ССР и в партийно-советских органах.

Напомним, что на сегодняшний день в Алматы осталось порядка 200 ветеранов Великой Отечественной Войны и более 14 тысяч участников тылового фронта.