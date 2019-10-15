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Писателей и общественников наградили за вклад в развитие казахского языка в Алматы
15 Октября 2019 17:30
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев встретился с группой ученых, писателей, журналистов и общественных деятелей по случаю 30-летия принятия первого Закона «О языках в Казахской ССР», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Б. Сагинтаев выполнил почетную миссию - вручил благодарственные письма Главы государства за вклад в развитие государственного языка писателям и общественникам.
Среди них председатель ОО «Мемлекеттік тілге құрмет» Асылы Осман, президент международного общества «Қазақ тілі» Өмірзақ Айтбаев, директор института литературы и искусства им. М. Ауэзова Кенжехан Матыжанов, писатель Смағұл Елубаев, главный научный сотрудник института языкознания им. А. Байтурсынова Телхожа Джанузаков, народный писатель Мұхтар Шаханов, директор института языкознания им. А. Байтурсынова Ерден Қажыбек, заместитель председателя Союза писателей Казахстана Мереке Құлкенов, редактор национального бюро переводов Назгуль Кожабекова, писатель-публицист Жұмаш Кенебай, главный редактор газеты «Жас қазақ» Смайыл Срайыл.
В ходе встречи состоялось обсуждение и обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития государственного языка, его продвижения среди городского сообщества. Также озвучены предложения по наполнению библиотек городских школ книгами казахских писателей и наполнения базы интернета казахскоязычным контентом.
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