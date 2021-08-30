Письмо о намерениях между Библиотекой Елбасы и Библиотекой и Архивом ООН подписано в Женеве

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Женеве (Швейцария) в рамках мероприятий, посвященных 30-летию Независимости Республики Казахстан, состоялась встреча делегации Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы с директором Библиотеки и Архива Отделения ООН в Женеве Франческо Пизано, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Библиотеки.

Мероприятие состоялось при участии Генерального директора ООН в Женеве Татьяны Валовой и Постоянного представителя Республики Казахстан при ООН в Женеве Жанар Айтжановой.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между Библиотекой Елбасы и Библиотекой Отделения ООН в Женеве, а также подписали Письмо о намерениях между Библиотекой Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и Библиотекой и Архивом ООН в Женеве. Цель документа – сотрудничество в области архивных и исторических исследований, касающихся многосторонности, международных отношений, ценностей и работы Организации Объединенных Наций, а также исторического наследия Казахстана.

В своем приветствии директор Библиотеки Елбасы Бакытжан Темирболат отметил, что визит казахстанской делегации в Женеву связан с проведением 31 августа международной конференции, приуроченной 30-летию со дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона.

«Эта дата важна не только для нашего государства, но и всего мирового сообщества. Благодаря историческому решению Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаева о закрытии Семипалатинского полигона. Казахстан признан одним из лидеров в вопросах ядерного разоружения. В 2009 году Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию и объявила 29 августа Международным днем действий против ядерных испытаний. Эту инициативу, как и множество других, направленных на укрепление мира и глобальной безопасности, выдвинул Н.А. Назарбаев, автор доклада «Манифест. Мир. XXI век», получившего статус официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН. В обстановке нынешней геополитической нестабильности роль Казахстана как миротворца и автора идеи о запрете ядерного оружия особенно важна и велика. Этот курс продолжает Глава государства К.К. Токаев, работавший заместителем генерального секретаря ООН и главой Европейского отделения ООН здесь, в Женеве, в период с 2011 по 2013 годы», – сказал Б. Темирболат.

Генеральный директор ООН в Женеве Татьяна Валова также отметила вклад Казахстана в дело ядерного разоружения и важность дальнейшего укрепления взаимосвязей.

«Для нас большая честь выстроить взаимоотношения с Библиотекой Первого Президента Казахстана Н.А. Назарбаева, который является одним из величайших политиков глобального уровня конца XX – начала XXI века. Это его очень мудрое решение – открыть свой архив и библиотеку для публики. Сегодня Библиотека является исследовательским центром, а также центром проведения очень важных международных мероприятий. ООН очень ценит последовательную позицию Республики Казахстан по двустороннему сотрудничеству и крупные инициативы, в том числе в сфере разоружения, выстраивания межнационального, межконфессионального диалогов. И я вижу большой интерес исследователей работать как с нашей Библиотекой, так и с Библиотекой Первого Президента Казахстана», – подчеркнула Т. Валова.

Кроме того, Т. Валова сообщила, что Библиотека и Архив ООН, получившая в 1946 году все архивы и книги Лиги наций, в настоящее время ведет масштабный проект по переводу в цифровой формат своего фонда – уникальные материалы будут доступны исследователям в любой точке мира. В собрании Библиотеки и Архива ООН представлено более 17 млн экземпляров книг. На встрече было предложено наладить обмен электронных книг между Библиотеками.

В свою очередь директор Библиотеки и Архива Отделения ООН в Женеве Франческо Пизано добавил: «Вопросы разоружения и нераспространения ядерного оружия – одно из важных направлений деятельности Библиотеки и Архива Отделения ООН. Очень много материалов, документов и книг посвящено эти вопросам. В этой связи очень радует, что Библиотека Первого Президента Казахстана также занимается этими проблемами, это означает большое поле для нашего дальнейшего взаимодействия».

Напомним, с 30 августа по 1 сентября Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы проведет в Женеве (Швейцария) ряд мероприятий и встреч с представителями международных организаций, в рамках которых состоится подписание документов, направленных на развитие сотрудничества в сферах, касающихся глобальной и региональной безопасности, архивных и исторических исследований, а также дипломатии и международных отношений. Сегодня в первой половине дня Библиотека Елбасы подписала Меморандум о сотрудничестве с Женевским центром политики и безопасности.

Завтра, 31 августа, в Женеве состоится международная конференция «Казахстан – ООН: партнерство во имя мира», приуроченная к 30-летию со дня закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона и 29 августа – Международному дню действий против ядерных испытаний. В ходе конференции состоится презентация научного сборника на английском языке «На пути к безъядерному миру: инициативы Нурсултана Назарбаева».