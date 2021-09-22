Пирсы для рыбалки, спортплощадки и велодорожки: новую набережную обустроят в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана показали эскизы проекта новой набережной канала Нура-Есиль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Концепцию общественного пространства составили после серии встреч архитекторов- урбанистов с жителями района весной этого года. Это пример соучастного проектирования, когда жители сами решают, что хотели бы видеть у себя во дворе – детские площадки или уличные фитнес-зоны.

Сообщается, что участок будет поделен на 2 очереди. В первой очереди реконструкция коснется участка от проспекта Улы Дала до улицы Онгарсыновой. Здесь займутся озеленением почти 19 тысяч кв метров и возведут площадь тротуарных покрытий протяженностью свыше 20 тысяч квадратных метров. Во второй очереди аналогичные работы пройдут на участке от улицы Онгарсыновой до улицы Хусейн бен Талала. Площадь озеленения - 15 568,1 кв метров. Площадь тротуарных покрытий - 14 692 кв метров.

Анализ встреч показал, что на данной территории отсутствует возможность досуга, как для взрослых, так и для детей. Среди пожеланий местных жителей: сделать уютную, благоустроенную, безопасную и комфортную набережную для всех ее потенциальных пользователей.

Также жильцы хотели видеть у себя возле дома спортивные зоны, детские площадки, велодорожки.

В проектном решении отобразили 2 поля для стритбола. При этом площадка для футбола может трансформироваться в поле для волейбола. Предусмотрено создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения с установкой павильонов быстрого питания и велосипедных станций.

В зоне активностей планируется установить теннисные столы, теневые навесы, скамейки-качели. Появится и зона барбекю.

После анкетирования и сбора информации, в проектном решении учли пирсы для рыбалки в двух местах. Появятся и мостики, чтобы жители района могли прогуливаться у воды на собственной набережной.

«При создании общественных пространств учитывается концепция «Город для людей», чтобы было комфортно передвигаться маломобильным группам населения в том числе. Это тоже пример взаимодействия наших урбанистов с жителями в рамках мастер-плана «Нур-Султан- комфортный город». Естественно, учтены навигация, озеленение по дизайн-коду столицы», - отметил руководитель Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана Нурлан Уранхаев.

По словам руководителя Центра урбанистики Елнара Базыкена, в проектном решении набережная разделена на несколько участков, каждый из которых предназначен под определенный вид отдыха. Участки будут соединять беговые и велосипедные дорожки. Проект планируется реализовать в следующем году.

Напомним, работа по благоустройству дворов и общественных пространств проводится по поручению акима столицы Алтая Кульгинова в рамках реализации мастер-плана «Нур-Султан-комфортный город». В 2020 году в Нур-Султане были благоустроены более 150 дворов и 60 общественных пространств (парков, скверов, бульваров). В текущем году будет построено и отремонтировано 190 в общей сложности.

Исходя из полученных пожеланий, разрабатывается проектное решение и реализуется идея. Перед проектированием столичные урбанисты проводят анкетирование и собирают пожелания горожан. На встречах с жителями проводится командная дизайн-игра. В результате, появляется эскизное предложение по обустройству нового общественного пространства.