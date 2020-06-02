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Пирс для судов возведут на озере Алаколь в Восточном Казахстане

2 Июня 2020 21:10
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Пирс для судов возведут на озере Алаколь в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – На озере Алаколь в Восточно-Казахстанской области возведут пирс для судов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году будет установлен на побережье специальный причал, то есть пирс для маломерных судов со всем необходимым оборудованием, знаками и табличками», - рассказала в ходе брифинга заместитель руководителя управления туризма и внешних связей ВКО Инара Бодукова.

При этом она сообщила, что продолжится благоустройство побережья. В частности, будут установлены новые кабинки для переодевания, мусорные контейнеры, информационные таблички и возведена дополнительная спасательная вышка с необходимым оборудованием.

«Кроме того, на побережье запускаются три проекта, которые были про финансированы в прошлом году. Это автостоянка, торговые павильоны и велотротуарная дорожка. Работы по ним завершены. К началу туристического сезона все эти проекты будут запущены», - отметила И. Бодукова.

Напомним, что туристический сезон на озере Алаколь откроется с 13 июня.

Ранее в КТЖ рассказали, как можно добраться до озера Алаколь на поезде.




Фото: www.multitour.ru

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Ключевые слова: Туризм, Акимат, Строительство,
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Автор:

Орал Ерланулы

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