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    13:14, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Пинавшего мальчика мужчину задержали в Туркестанской области

    уголовное дело
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    Видео с истязанием ребенка появилось накануне в соцсетях. На камеру мобильного телефона был запечатлен момент, как мужчина с грудным ребенком на руках, кричит и пинает маленького мальчика, который пытается от него увернуться. Инцидент прокомментировали в ДП Туркестанской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Шокирующие видеокадры с плачущими детьми – девочкой и мальчиком, которого пинает мужчина, моментально облетели все соцсети. Пользователи Казнета в комментариях выразили активное возмущение в связи с происшествием и потребовали привлечь истязателя к ответственности. Однако на первых порах не было точной информации о месте происшествия, предполагалось лишь, что произошло это в Туркестанской области, а мужчина, пинавший мальчика – отчим детей.

    Сегодня в ДП Туркестанской области сообщили, что инцидент произошел в Сайрамском районе.

    - Управлением полиции Сайрамского района Туркестанской области по факту противоправных действий в отношении малолетних детей возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Проводятся необходимые следственные действия и назначены соответствующие экспертизы. Выясняются все обстоятельства, - сообщили в пресс-службе ведомства.

    В полиции добавили, что расследование дела находиться на личном контроле начальника ДП Туркестанской области Мурата Кабденова

    Теги:
    Закон и право Туркестанская область Регионы Казахстана Дети Регионы полиция
    Ирина Галушко
    Автор
    Ирина Галушко
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