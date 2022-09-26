Пилоты Казавиаспаса сбросили 75 тонн воды при ликвидации возгорания на горе «Кокшетау»

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В ходе тушения возгорания растительности на горе «Кокшетау» 25 сентября текущего года, в целях оперативного тушения и предупреждения распространения огня задействован вертолет Казавиаспас МЧС РК. О нюансах работы пилотов рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

В ходе работ по тушению возгорания осуществлен сброс 75 тонн воды, забор воды осуществлялся из озера «Айнаколь» в поселке Боровое.

Необходимо отметить, что для достижения максимального эффекта при тушении пожара с воздуха опытные пилоты Казавиаспаса проявляют мастерство, сноровку в борьбе с огнем.

При сбросе воды летный состав должен строго выдерживать высоту слива. Если высота слива будет слишком высокой от точки горения, то при распылении воды она превращается в пар и эффективность уменьшается. При слишком низком снижении растительность и другие препятствия на земле могут зацепить водосливное устройство. Поэтому перед вылетом летный состав изучает местность, где происходит пожар и рассчитывает необходимую высоту для работы, чтобы повысить эффективность борьбы с огнем.

Для тушения пожара с применением вертолета с водосливными устройствами требуется хорошая техника пилотирования от летного состава во избежание раскачивания висящего водосливного устройства на длинном тросе длиной 27 метров. Тем более в горной местности, резко пересеченной местности под воздействием ветра водосливное устройство может раскачиваться и уменьшать точность попадания в точку пожара. Поэтому летный состав Казавиаспаса пилотирует воздушное судно таким образом, чтобы не допустить раскачивания и даже под воздействием ветра обеспечить максимальное попадание в очаг пожара.

Ранее сообщалось, что 25 сентября утром на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что виден дым на горе «Көкшетау» на территории ГНПП «Бурабай» на высоте ориентировочно 800 метров. В 11-13 пожар локализован. Выявлен пожар благодаря смарт-системе.

Фото: gov.kz











