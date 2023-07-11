Пилотный проект в помощь таксистам и курьерам запускают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет государственных доходов запускает пилотный проект для таксистов и курьеров, который поможет исключить ошибки в исчислении и уплате налогов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства финансов РК.



В ведомстве напомнили, что при оказании услуг такси или курьерской доставки, как и при осуществлении любой другой предпринимательской деятельности, обязательна уплата налогов и социальных платежей с регистрацией ИП, либо оформлением в качестве работника.

«Эти требования не являются новшеством, но не всеми таксистами они выполняются, поскольку, по их мнению, регистрация в качестве индивидуального предпринимателя приводит к множеству обязательств (расчет налогов, социальных платежей и сдача деклараций). Именно поэтому Комитетом государственных доходов для упрощения исполнения обязательств предлагается выбрать режим на основе специального мобильного приложения «e-Salyq Business». В приложении отсутствует необходимость представления налоговой декларации, обязательства в размере 1 процента подоходного налога плюс социальные платежи (пенсионные взносы, социальные отчисления и медицинское страхование) рассчитает само приложение», - отметили в КГД.

В связи с чем, для помощи в исполнении налоговых обязательств лицам, оказывающим услуги с использованием интернет-платформ, КГД запущен пилотный проект на основе налогового режима с использованием мобильного приложения «eSalyq Business».

В рамках него регистрация ИП может проходить непосредственно на интернет-платформе, оператором интернет платформы при выплате дохода, при наличии согласия со стороны таксиста (курьера), удерживаются и уплачиваются причитающиеся налоги и социальные платежи, затем сведения автоматически передаются в КГД. Либо предприниматель сам платит рассчитанные приложением налоги и соцплатежи.

«Это не только полностью освобождает физическое лицо от каких-либо контактов с налоговыми органами и исключает ошибки в исчислении и уплате налогов, но и позволит не увеличивать финансовую нагрузку, например, на таксистов, поскольку бизнес-процессы настраиваются таким образом, что таксист будет иметь возможность напрямую получать заказы от платформы, без посредников», - заверили в КГД.

На сегодняшний день, как отметили в ведомстве, еще ведется работа с «Яндекс.такси» и другими операторами интернет-платформ по настройке информационных систем, по завершении которой граждане смогут исключительно на добровольной основе присоединиться к пилотному проекту.