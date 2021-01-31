Пилотный проект улучшает жизнь сельчан в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Начатый два года назад пилотный проект по повышению доходов сельчан показывает свои положительные результаты в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в Жамбылской области, 60% которой составляют сельчане, принимается комплекс мер по стимулированию развития личных подсобных хозяйств. В 2019 году Правительство РК поддержало проект повышения доходов сельчан и роста сельхозпроизводства. Первый этап предполагал реализацию пилотного проекта в 11 сельских округах, рост доходов сельчан планировалось увеличить в 2,5 раза. АО СПК «Тараз» напрямую осуществляет кредитование. С помощью создаваемых кооперативов финансируется приобретение семян, минеральных удобрений и средств химической защиты.

Как рассказали в пресс-службе акима региона, хорошие показатели демонстрирует Туймекентский сельский округ, где с рабочей поездкой побывал глава региона Бердибек Сапарбаев.

В этом округе число получателей адресной социальной помощи сократилось на 243 человека. В округ с населением чуть более девяти тысяч человек входит село Акжар. Из 6,8 тысячи гектаров посевной площади 3,5 тысячи поливные. На плодородных землях крестьяне выращивают многообразные культуры: пшеница, ячмень, кукуруза, картофель, сахарная свекла, овощи.

«В рамках пилотного проекта 258 крестьян приобрели скот на сумму более 600 миллионов тенге. Созданный кооператив предоставил своим пайщикам 3,8 тысячи тюков клевера и 38 тонн ячменя по удешевленной цене. Заработала пасека и пекарня. Строится теплица, для запуска оборудования по очистке семян подводятся высоковольтные линии», - рассказал аким Туймекентского сельского округа Канат Смагулов.

Не осталась в стороне и социальная сфера - в Туймекентской средней школе закончен капитальный ремонт, утеплена крыша и обновлена отопительная система дома культуры, в обоих селах построены футбольные площадки. На средний ремонт четырех улиц направлено 60 миллионов тенге, на пять миллионов тенге заасфальтирована улица Абая в селе Акжар. В этом же селе появилась аллея ветеранов. В селах появилось 56 новых рабочих мест.

Методом асара возведен один дом для нуждающейся семьи, сегодня рассматриваются кандидаты на следующее новоселье. При содействии акимата в дома двух малообеспеченных семей проведен газ.

Сельчане поднимают вопросы об открытии семейно-врачебной амбулатории и пункта искусственного осеменения скота, проблему освещения улиц, сбыта сельхозпродукции. Как и в других сельских округах, здесь не знают, куда реализовать шкуры и шерсть. «Эта проблема наблюдается по всему Казахстану и требует комплексного решения. Кроме того, местное сырье зачастую не выдерживает требований по качеству», - подчеркнул Бердибек Сапарбаев.

Состояние моста по дороге Тараз - Акшолак особенно беспокоит местных жителей. При мощном паводке опоры может смыть, а рядом расположено газовое оборудование.

«Нет работы, а если и есть, то только временная», - пожаловалась местная жительница Даметкен Оспанова. Аким округа Канат Смагулов ответил, что ведутся переговоры с предпринимателями из Алматинской и Туркестанской областей по ведению бизнеса здесь, благо земля есть.

«Ваш сельский округ один из самых крупных, в достижениях области есть и ваш вклад, - отметил глава региона. - Большую поддержку оказала реализация пилотного проекта, доказавшего свою эффективность. Каждая семья должна стремиться к тому, чтобы обеспечивать себя тем же продовольствием, сажать огороды, открывать собственное дело, активно участвовать в государственных программах. Нельзя уповать только на государство, нужно и самим проявлять инициативу. То же самое касается акиматов, которым надо активнее привлекать частные инвестиции в строительство социальных объектов, работать в тесном контакте с выпускниками местной школы. Обратите внимание на восстановление скважин, мы должны использовать и подземные водные ресурсы. В животноводстве необходимо заниматься породным улучшением скота, использовать гранты и кредиты. В текущем году начнем строить физкультурно-оздоровительный комплекс в Туймекенте, изыщем средства для капитального ремонта школы в селе Акжар».