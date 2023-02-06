Пилотный проект по обеспечению пастбищами запустят в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Бухар-Жырауском районе Карагандинской области запустят пилотный проект, который поможет решить вопрос с нехваткой пастбищ для населения. В пяти сельских округах – Белагашском, Кокпектинском, Тогызкудукском, Баймырза и Жанаталап – появятся площадки для выпаса со всей необходимой инфраструктурой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О пилотном проекте по созданию жайлау акиму Карагандинской области Ермаганбету Булекпаеву доложили в ходе рабочей поездки в Бухар-Жырауский район.

На жайлау сделают загоны, установят вагончики для ветеринарных мероприятий, обеспечат водой. Из районного бюджета выделено более 93 млн тенге.

Кроме этого, продолжают выявлять неиспользуемые земли.

«Бухар-Жырауский район – один из крупнейших в нашей области. В нем проживают 58 тысяч человек. Нехватка пастбищ и сенокосных угодий наблюдается повсеместно. И жители района постоянно поднимают этот вопрос. Необходимо провести качественную работу по изъятию неиспользуемых земельных участков», – сказал Ермаганбет Булекпаев.

В районе продолжится ремонт водопроводных сетей. Будут завершены работы по обеспечению водоснабжением сел Суыксу, Тортколь, Семизбуга и Ульга.

Много планов и по улучшению качества дорожной инфраструктуры. Выделены деньги на ремонт 50 км подъездных путей и внутрипоселковых дорог в 15 населенных пунктах района.

Во время рабочей поездки по Бухар-Жыраускому району глава региона посетил несколько социальных объектов. Среди них общеобразовательная школа имени Юрия Гагарина в поселке Ботакара.

Здание 1976 года нужно ремонтировать. По словам руководителя школы Сагыныш Тулеухановой, в замене нуждаются все сети и необходимо благоустройство прилегающей территории.

О запланированных строительных работах и ремонте в организациях образования рассказал аким района Нуркен Кобжанов. По нацпроекту «Комфортная школа» в этом году начнут строить учебные заведения на 300 мест в селах Доскей, Уштобе и на станции Нура. Завершится строительство школы в селе Новостройка на 150 мест. Пройдут капитальные ремонты в средней школе села Доскей и детском саду «Балдаурен» поселка Ботакара.

Аким области побывал и в Центре дополнительного образования «Руханият», где ознакомился с работой технопарка для школьников.

Глава региона также осмотрел три пустующие пятиэтажки в селе Доскей. Уже есть ПСД с заключением госэкспертизы на капитальный ремонт двух из них. На еще один дом ПСД разрабатывается. Восстановят 90 квартир.

Аким области посетил и поселок Габидена Мустафина. Ему доложили о строительстве двух объектов. Это ФОК и мост через реку Нура.

Новый мост сократит расстояние до Темиртау в несколько раз – до 11 км. Предусмотрят автомобильное и пешеходное передвижение.

Глава области дал поручение акиму района взять строительство на контроль. И отметил, что необходимо подходить комплексно к самому спецпроекту «Ауыл – ел бесігі». Нужно заходить с проектом в одно село и полностью заниматься его благоустройством.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области