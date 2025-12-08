Пилотную систему «такс фри» в Казахстане продлили до 2026 года

В рамках этого проекта иностранные граждане могут получить компенсацию уплаченного НДС при вывозе приобретенных в стране товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС. Продление утверждено новым приказом, который закрепляет порядок работы и сроки реализации механизма возврата налога.

Указывается, что для поддержки въездного туризма и увеличения объемов продаж у местных предпринимателей Казахстан решил продлить действие пилотной системы «Такс фри» до 31 декабря 2025 года.

Проект устанавливает правила возврата НДС иностранным путешественникам при вывозе из страны непродовольственных и неподакцизных товаров, если стоимость покупки составляет не менее 20 МРП (в 2025 году это 78 640 тенге).

Пилотный проект действует в крупных стационарных магазинах, расположенных в Астане, Алматы, Шымкенте и Туркестане.

В пилотном проекте участвуют:

субъект торговой деятельности в системе «такс фри»;

оператор системы «такс фри» — компания «Global Blue»;

органы государственных доходов.

Иностранный турист может получить компенсацию НДС, если соблюдены все нижеуказанные условия:

иностранное государство не является государством-членом Евразийского экономического союза;

покупателем предъявлен документ (чек) «такс фри», заполненный надлежащим образом и содержащий отметку (личная номерная печать) органа государственных доходов;

общая стоимость приобретенных покупателем товаров, отраженных в документах (чеках) «такс фри», составляет не менее 20 МРП;

покупателем осуществлен вывоз приобретенных им товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС (за исключением вывоза товаров через территории государств-членов Евразийского экономического союза) через пункт пропуска государственной границы РК, расположенный в здании международных аэропортов городов Астана, Алматы, Шымкент и Туркестан, что подтверждается отметкой (личная номерная печать) органа государственных доходов на документе (чеке) «такс фри»;

с даты оформления документа (чека) «такс фри» прошло не более трех месяцев, не включая месяц оформления.

Оператор системы «такс фри» возвращает покупателю сумму НДС в безналичном формате — деньги перечисляются на банковский счет, кредитную карту либо на мобильный кошелек.

Размер возвращаемого НДС рассчитывается как сумма налога, включенная продавцом в стоимость товара и фактически уплаченная покупателем, за вычетом сервисного сбора, установленного оператором «такс фри» за предоставление услуги по возврату налога.

Приказ вводится в действие с 16 января 2025 года, но распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года, и будет действовать до 31 декабря 2025 года.