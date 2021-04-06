Пилотируемый космический корабль «Гагарин» установлен на стартовом комплексе «Восток»

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – До запуска с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем (ТПК) «Союз МС-18» осталось менее трех суток, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня, 6 апреля 2021 года, решением государственной комиссии ракета космического назначения была вывезена и установлена на стартовом комплексе № 31 площадки («Восток») космодрома Байконур. Начаты работы по графику первого стартового дня.

К старту на МКС готовится основной экипаж в составе Олега Новицкого (Роскосмос), Петра Дуброва (Роскосмос) и Марка Ванде Хая (NASA). Их дублеры — космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и астронавт NASA Энн МакКлейн. Согласно традиции, дублирующий экипаж наблюдал за ходом транспортировки и установки ракеты на стартовый стол.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-18», которому в честь 60-летия первого полета человека в космос было дано имя «Гагарин», запланирован на 9 апреля 2021 года в 13:42 по времени Нур-Султана. Ожидается, что стыковка с МКС состоится спустя два витка после выхода на целевую орбиту.

Ранее сообщалось, что запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», который должен вывести на орбиту корабль «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18»), покажут на 15 медиафасадах в центре российской столицы.