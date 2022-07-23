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Пилотируемый корабль «Союз МС-22» готовят к запуску на Байконуре
23 Июля 2022 10:54

Пилотируемый корабль «Союз МС-22» готовят к запуску на Байконуре

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур продолжается подготовка ракеты-носителя «Союз-2.1а» для запуска пилотируемого корабля «Союз МС-22», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Специалисты космического центра «Южный» провели механическую сборку первой и второй ступени ракеты, после чего они были отправлены на место хранения в монтажно-испытательный корпус технического комплекса № 31 площадки космодрома.

По информации пресс-службы Роскосмоса, следующий этап работы — проведение пневмоиспытаний, автономные и комплексные испытания и в заключение общая сборка ракеты космического назначения.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-22» запланирован 21 сентября 2022 года с космодрома Байконур.

На МКС отправится экипаж 68-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Франциско Рубио.


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Автор:
Корреспондент

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