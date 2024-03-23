Пилотируемый космический корабль «Союз МС-25» отправился к МКС с Байконура

Сегодня, 23 марта, в 17 часов 36 минут по времени Астаны с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз 1.2а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-25», передает корреспондент агентства Kazinform.

На борту космического корабля экипаж в составе космонавта Роскосмоса, командира корабля «Союз МС-25», командира экспедиции посещения (ЭП-21) Олега Новицкого, участницы космического полета из Республики Беларусь Марины Василевской и бортинженера-2 корабля «Союз МС-25», бортинженера экспедиции МКС-71, астронавта NASA Трейси Дайсон.

Пуск прошел в штатном режиме.

Трансляция запуска с космодрома Байконур велась в прямом эфире в социальных сетях Роскосмоса.

Согласно циклограмме полета, отделение первых двух ступеней ракеты-носителя состоялись в заданное время. На девятой минуте после старта космический корабль «Союз МС-25» вышел на околоземную орбиту.

Как сообщалось, пуск космического корабля «Союз МС-25» с международным экипажем на борту, запланированный 21 марта, был отменен за 20 секунд до старта из-за автоматического отключения вследствие просадки напряжения химического источника тока.

Ранее планировалось, что экипаж Новицкий - Василевская - Дайсон долетят до МКС за три часа, совершив всего два витка вокруг Земли.

В соответствии с новой программой, им предстоит совершить 34 витка, сближение с МКС пройдет по двухсуточной схеме. Стыковка корабля «Союз МС-25»с МКС запланирована на 25 марта в 18:10 мск.

Изменилось и время возвращения космонавтов. Командир экипажа Олег Новицкий вместе с первой белорусской женщиной–космонавтом Мариной Василевской и астронавтом НАСА Лорал O'Хaрa возвратятся на корабле «Союз МС-24» теперь не 2 апреля, а 6 апреля 2024 года.