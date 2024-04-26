Пилотируемый корабль «Шэньчжоу-18» состыковался с космической станцией Китая

Космический корабль «Шэньчжоу-18» с тремя тайконавтами на борту утром в пятницу успешно состыковался с китайской орбитальной станцией. Об этом сообщает Управление программы пилотируемых полетов Китая, передает собственный корреспондент Kazinform.

По информации Xinhua, три космонавта, находившиеся на борту космического корабля «Шэньчжоу-18» в пятницу зашли на космическую станцию «Тяньгун».

Новый экипаж пробудет на орбите около шести месяцев. Экипаж «Шэньчжоу-17», находящийся сейчас на орбите, вернется на Землю в конце этого месяца после совершения ротации космонавтов.

Напомним, пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-18» стартовал в четверг с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу, он доставил экипаж из трех человек на орбитальную станцию «Тяньгун».

Пилотируемую космическую миссию «Шэньчжоу-18» выполняют китайские космонавты Е Гуанфу, Ли Цун и Ли Гуансу.

Китайская орбитальная станция «Тяньгун» находится на высоте около 400 км, и представляет собой объект в виде буквы «Т». Она введена в штатный режим в 2022 году и рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей).