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    11:52, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    Пилотируемый корабль «Шэньчжоу-18» состыковался с космической станцией Китая

    тайконавты
    Фото: Синьхуа

    Космический корабль «Шэньчжоу-18» с тремя тайконавтами на борту утром в пятницу успешно состыковался с китайской орбитальной станцией. Об этом сообщает Управление программы пилотируемых полетов Китая, передает собственный корреспондент Kazinform.

    По информации Xinhua, три космонавта, находившиеся на борту космического корабля «Шэньчжоу-18» в пятницу зашли на космическую станцию «Тяньгун».

    Новый экипаж пробудет на орбите около шести месяцев. Экипаж «Шэньчжоу-17», находящийся сейчас на орбите, вернется на Землю в конце этого месяца после совершения ротации космонавтов.

    Напомним, пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-18» стартовал в четверг с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу, он доставил экипаж из трех человек на орбитальную станцию «Тяньгун».

    Пилотируемую космическую миссию «Шэньчжоу-18» выполняют китайские космонавты Е Гуанфу, Ли Цун и Ли Гуансу.

    Китайская орбитальная станция «Тяньгун» находится на высоте около 400 км, и представляет собой объект в виде буквы «Т». Она введена в штатный режим в 2022 году и рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей).

    Теги:
    Китай Освоение космоса Мировые новости Космос
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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