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    09:12, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    Китай запустил пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-18»

    космический корабль, Китай
    Фото: Синьхуа

    Китай запустил пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-18» для отправки трех китайских космонавтов на свою орбитальную космическую станцию «Тяньгун» («Небесный дворец») с шестимесячной миссией. Об этом передает агентства Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Космический корабль был запущен с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-2 °F» — Long March-2 °F.

    Как сообщалось, в составе пилотируемой космической миссии «Шэньчжоу-18»  —  китайские космонавты Е Гуанфу, Ли Цун и Ли Гуансу, а Е Гуанфу объявлен командиром.

    космический корабль «Шэньчжоу-18», Китай
    Фото: Синьхуа
    космический корабль «Шэньчжоу-18», Китай
    Фото: Синьхуа
    запуск, космический корабль, Китай
    Фото: Синьхуа

     

    Теги:
    Китай Освоение космоса Мировые новости Космос
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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