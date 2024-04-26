Китай запустил пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-18» для отправки трех китайских космонавтов на свою орбитальную космическую станцию «Тяньгун» («Небесный дворец») с шестимесячной миссией. Об этом передает агентства Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

Космический корабль был запущен с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-2 °F» — Long March-2 °F.

Как сообщалось, в составе пилотируемой космической миссии «Шэньчжоу-18» — китайские космонавты Е Гуанфу, Ли Цун и Ли Гуансу, а Е Гуанфу объявлен командиром.

Фото: Синьхуа

Фото: Синьхуа