Китай запустит пилотируемый космический корабль к своей станции 25 апреля

Китай осуществит запуск пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-18» с тайконавтами на борту в четверг с космодрома Цзюцюань. Об этом сообщили в среду в управлении программы пилотируемых полетов КНР, передает собственный корреспондент агентство Kazinform.

Как сообщил представитель управления программы пилотируемых полетов КНР, космический корабль «Шэньчжоу-18» будет запущен в 20:59 по пекинскому времени в четверг с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай).

Пилотируемую космическую миссию «Шэньчжоу-18» будут выполнять китайские космонавты Е Гуанфу, Ли Цун и Ли Гуансу, а Е Гуанфу объявлен командиром.

Китайская орбитальная станция «Тяньгун» находится на высоте около 400 км, и представляет собой объект в виде буквы «Т». Она введена в штатный режим в 2022 году и рассчитана на трех человек (до шести — на короткое время при ротации экипажей).