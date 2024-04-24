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    10:07, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Китай запустит пилотируемый космический корабль к своей станции 25 апреля

    Китай, космос
    Фото: Синьхуа

    Китай осуществит запуск пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-18» с тайконавтами на борту в четверг с космодрома Цзюцюань. Об этом сообщили в среду в управлении программы пилотируемых полетов КНР, передает собственный корреспондент агентство Kazinform.

    Как сообщил представитель управления программы пилотируемых полетов КНР, космический корабль «Шэньчжоу-18» будет запущен в 20:59 по пекинскому времени в четверг с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай).

    Пилотируемую космическую миссию «Шэньчжоу-18» будут выполнять китайские космонавты Е Гуанфу, Ли Цун и Ли Гуансу, а Е Гуанфу объявлен командиром.

    Китайская орбитальная станция «Тяньгун» находится на высоте около 400 км, и представляет собой объект в виде буквы «Т». Она введена в штатный режим в 2022 году и рассчитана на трех человек (до шести — на короткое время при ротации экипажей).

     

    Теги:
    Китай Освоение космоса Мировые новости Космос
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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