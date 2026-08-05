Пилота Malaysia Airlines задержали с 70 тысячами таблеток экстази

39-летний пилот предположительно провез в столицу Индонезии Джакарту около 26 килограммов наркотиков, передает Kazinform со ссылкой на Bild .

Индонезийские таможенники остановили его в аэропорту Сукарно-Хатта. В его багаже ​​обнаружили 70114 таблеток экстази и небольшое количество метамфетамина.

Непосредственно перед задержанием пилот завершил рейс MH727 Malaysia Airlines из Куала-Лумпура в Джакарту. После приземления тест на наркотики показал наличие нескольких веществ, включая экстази, метамфетамин и кокаин. Затем следователи обнаружили у пилота маленькую бутылочку с мочой. По словам властей, ее могли подготовить для тайной фальсификации результатов теста на наркотики.

Расследование привело обратно в Малайзию. Сообщается, что пилот получил за перевозку наркотиков 50 тысяч малайзийских ринггитов, что эквивалентно примерно 10 тысячам евро. Стоимость партии наркотиков составляет приблизительно 13,5 млн ринггитов (2,86 млн евро).

Авиакомпания Malaysia Airlines заявила, что серьезно относится к обвинениям в адрес пилота и сотрудничает с властями. В случае, если его вина будет доказана, пилоту грозит пожизненное заключение или даже смертная казнь в Индонезии. При этом с 2016 года официальных казней в стране не проводилось, несмотря на вынесение смертных приговоров.

Задержание пилота Malaysia Airlines по делу о крупной партии экстази вновь привлекло внимание к одной из самых известных авиакомпаний Азии. Название перевозчика неизбежно вызывает ассоциации с другой историей, которая уже более 12 лет остается одной из главных загадок мировой авиации, — исчезновением рейса MH370.

8 марта 2014 года Boeing 777, выполнявший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с радаров вместе с 239 людьми на борту. Несмотря на масштабные международные поиски, самолет до сих пор не найден, а причины его исчезновения официально не установлены. В 2025–2026 годах поиски были возобновлены с использованием новых технологий, однако убедительных результатов они пока не принесли.