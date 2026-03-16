Пыльная буря снова накрыла Атырау

По словам синоптиков, из-за отступления моря на поверхности обнажились мелкодисперсный песок и соль. Под воздействием ветра эти частицы поднимаются в воздух, что и привело к тому, что город оказался покрыт пылью.

Как сообщили специалисты Атырауского областного филиала РГП «Казгидромет», в ближайшие дни Атырауская область будет находиться под влиянием северо-западного циклона. В связи с этим существует высокая вероятность повторения порывистого ветра и пыльных бурь.

Согласно прогнозу, пыльная буря в городе Атырау продолжится и завтра. Скорость ветра, дующего с востока, составит 9-14 м/с, температура воздуха ночью ожидается на уровне 3-5 градусов тепла, днем — 12-14 градусов тепла.

В Атырауском областном филиале РГП «Казгидромет» сообщили о том, что 17–18 марта на западе и юге области ожидается небольшой дождь. На севере области возможен туман. На западе и юге области прогнозируется пыльная буря. Ветер будет дуть с юго-востока, его скорость составит 9-14 м/с. 15 марта на западе и юге области скорость ветра достигнет 15-20 м/с. 16–17 марта порывы ветра также составят 15-20 м/с. 18–20 марта на западе и юге области скорость ветра снова может достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, на востоке области — от 6 градусов мороза до 0-5 градусов тепла, местами на востоке области — около 3 градусов мороза. Днём температура воздуха составит 10-15 градусов тепла, на севере области — от 7 до 13-18 градусов тепла.

Ранее сообщалось о том, что в ближайшие дни на большей части РК прогнозируется дальнейший рост дневных температур воздуха.