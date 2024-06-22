Пыльная буря, грозы и жара: в 13 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана 22 июня, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем на севере, в центре области Абай ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный днем на севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Семее днем ожидается сильная жара 36 градусов.

На западе, севере Акмолинской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на востоке области ожидается туман. Ветер западный на западе, севере области порывы 15-20, временами 23 м/с. На юге, западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау утром и днем ожидается гроза. Ветер западный днем порывы 15-18 м/с.

Днем в горных районах Алматинской области временами ожидается сильный дождь. На севере, юге, в горных районах области ожидается гроза. Днем на севере области пыльная буря. Ветер юго-западный, западный при грозе порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с. г. Алматы: 22 июня временами ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Конаеве днем ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, западе, юге Атырауской области ожидается гроза, днем на западе области сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается временами сильный дождь. Ночью на западе, севере, востоке, днем на большей части области ожидается гроза, днем на западе, севере области ожидается град, шквал. Ветер северо-восточный, северный при грозе порывы 15-20 м/с. На севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юго-западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ожидается гроза, днем град. Ветер северо-восточный, северный при грозе порывы 18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем на севере, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 37 градусов. На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза, днем в северной половине области гроза, град. Ветер западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. В южной половине области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае днем ожидается гроза.

Днем в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северный, северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 40-41 градус. На северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на большей части области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге, в центре Мангистауской области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный на большей части области 15-20, днем на севере области порывы 23 м/с. На севере, юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере-востоке, западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ожидается ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер западный при грозе порывы 15-20 м/с. На востоке, в центре области ожидается высокая пожароопасность. В Павлодаре ночью ожидается гроза.

На севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на севере, западе, востоке области ожидаются град, шквал. Ночью и утром на северо-востоке области ожидается туман. Ветер западный днем на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. На западе, в пустынных районах области сохраняется сильная жара 40 градусов. В Шымкенте во второй половине дня ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. В Туркестане днем ожидается сильная жара 40 градусов.

Днем на западе, в центре области Улытау области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане днем сильная жара 35 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.