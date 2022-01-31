Пик заболеваемости новым штаммом коронавируса ожидается в начале февраля – главный санврач Байконура

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Эпидемиологическая ситуация на территории города Байконур остается сложной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель Регионального управления комплекса «Байконур» Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России – главный государственный санитарный врач комплекса «Байконур» Андрей Попов обратился к жителям города.

Как отметил санврач Байконура, обстановка по новой коронавирусной инфекции в городе Байконуре в начале 2022 года резко ухудшилась, как и всей сопредельной территории - в Республике Казахстан в целом и в Кызылординской области в частности.

«Для нашего города эта волна заболеваемости третья. Во время первой волны в 2020 году максимум выявленных случаев в сутки составил 44 человека, пик второй волны пришелся на август 2021 года с максимумом в 39 выявленных заболевших за сутки. Сейчас же рекорды 2020 и 2021 года побиты количеством в 75 выявленных заболевших», - рассказал А.Попов.

Резкий рост заболеваний в Байконуре руководитель регионального управления ФМБА России связывает с новым штаммом коронавируса «омикроном».

Говоря о дальнейшей ситуации с коронавирусом, он отметил, что она будет напрямую зависеть от «фонового» уровня, заболеваемости в Республике Казахстан, прогнозный уровень которой был опубликован на сайте Премьер-министра Казахстана. Речь шла о 17,5 тысячи заболевших в сутки по оптимистичному сценарию и 40 тысяч заболевших в сутки по пессимистичному сценарию.

«Если отталкиваться от данного прогноза, и принять во внимание опыт государств, «испытавших» на себе новый штамм, то пик заболеваемости в городе Байконуре прогнозируется на начало февраля 2022 года с регистрацией в сутки 80 - 150 случаев. Общая продолжительность вспышки заболеваемости «омикроном» в других странах составляла около 2-х месяцев, поэтому спад заболеваемости до «повседневного» уровня прогнозируется к началу марта 2022 года», - сообщил главный санврач Байконура.

По мнению А. Попова, ограничительные меры, принятые оперативным штабом в городе Байконуре, позволяют избежать развития ситуации по пессимистичному сценарию. «Согласно статистике, тяжелыми формами болеют только не привитые лица - это люди пожилого и старческого возраста, имеющие хронические заболевания и те, кто не захотел пройти вакцинацию. К сожалению, были зарегистрированы тяжелые случаи у детей первого года жизни. Вакцинация против коронавируса началась в Байконуре 11 января 2021 года и продолжается до сих пор. Наша задача – создать коллективный иммунитет, поэтому и российские, и казахстанские врачи на Байконуре прилагают все усилия для этого»,- сказал в заключение главный санитарный врач комплекса «Байконур».