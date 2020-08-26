Пик заболеваемости коронавирусом пройден – эпидемиологи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Научное сообщество Казахстана провело онлайн-обсуждение по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией. О наиболее интересных моментах обсуждения расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

Первый заместитель директора Национального центра общественного здравоохранения магистр наук по эпидемиологии Бауржан Жусупов считает, что пик заболеваемости пройден казахстанцами еще в июне-июле текущего года.

«Я согласен с теми людьми, которые склоняются к мнению, что основную волну эпидемии мы прошли. Основная волна у нас была в июне-июле этого года. Мы можем об этом говорить, судя по статистике, госпитализациям, тем данным, которые нам доступны. Второй момент – понятно, что данные регистрации и статистики не отражают реальную картину в целом, как и, наверное, во всем мире. Когда мы весной регистрировали заболевших, мы наблюдали другое соотношение легких и бессимптомных форм, средней тяжести и тяжелые формы», - сказал Бауржан Жусупов.

Более того, высказывая мнение, он назвал примерные сроки второй волны.

«Этот вывод может влиять дальше на ситуацию в будущем, потому что теперь мы понимаем, что иммунитет существует. Что сообщения о повторных заражениях носят единичный характер – это зависит от особенностей организма, формирования иммунитета. Но в целом иммунитет есть. С учетом этого, я считаю, что если вторая волна будет (а она будет, конечно), она будет более пологой – то есть мы в нее вступим не так резко, как это было в июне-июле. Мы будем к ней готовы: и Минздрав, и общество в целом. И она начнется достаточно серьезно ближе к декабрю. Относительно два спокойных месяца – сентябрь и октябрь у нас будут», - отметил ученый.

Свое мнение у Б. Жусупова имеется и по поводу решения Минздрава и МОН ввести в сентябре дежурные классы для учащихся 1-4 классов.

«На мой взгляд, решение о введении дежурных классов для учащихся 1-4 классов было оправданным. Младшим классам нужно учиться, у меня тоже есть дети такого возраста», - заявил спикер.

По его мнению, такой вариант оптимален. «Возможно, им невозможно учиться онлайн. В отношении других школьников, если бы это решение принималось сейчас, то, возможно, Минобразования и Минздрав пошли на обучение всех школьников оффлайн в первой четверти, чтобы ужесточить правила уже во второй четверти», - считает он.

По его словам, самые проблемные вопросы, связанные с пандемией, условно делятся на четыре категории.

Первая группа – это эпидемиологические вопросы. Любое ограничение сказывается на людях, и они должны быть своевременными, достаточными, но не чрезмерными. Здесь важно понимание того, как вирус распространяется. Есть примеры горбольницы №12, где заразилось 40% персонала. Есть пример фабрики «Рахат», где заразилось достаточно большое количество работников», - привел пример эпидемиолог.

Вторая группа вопросов – диагностика и лечение.

«Диагностика очень страдает как у нас, так и по всему миру. К сожалению, мир пока ничего не может предложить лучше ПЦР. Но при этом чувствительность этого метода очень низкая. Если этим летом мы все пневмонии относили к ковидным пневмониям, потому что сезона респираторных заболеваний летом нет, то осенью дифференциальная диагностика станет очень сложной, и нужно об этом помнить. По поводу лечения, вы тоже прекрасно знаете, что если какие-то препараты сейчас рассматриваются как эффективные, то их эффективность равна 30%. То есть лишь на 30-40% при грамотном лечении мы можем понизить уровень смертности от этого заболевания, что, конечно, явно недостаточно», - отметил врач.

Следующий блок вопросов – это вакцинация.

«И не только разработка вакцины, а вопросы – кого вакцинировать. Будем ли мы вакцинировать людей с хроническими заболеваниями, пожилых людей и других, которые имеют самые неблагоприятные прогнозы. Либо, напротив, нам надо вакцинировать тех людей, которые потенциально могут переносить эту инфекцию до этих групп риска. Минздрав пока считает, что лучше вакцинировать группы риска. Вполне возможно, что пока вакцина не апробирована в достаточной степени, может быть, нужно вакцинировать как раз людей, которые в силу своей профессии общаются с другими людьми – медработники, учителя, возможно, продавцы, таможенники, пограничники и т.д.», - перечислил спикер.

«Последний блок вопросов – это последствия коронавируса для общества. Здесь и экономическая составляющая от эпидемии, и психологические стрессы, и взаимоотношения, и социальные институты, и влияние на образование, культуру и на очень широкий круг вопросов», - заключил Б. Жусупов.

В свою очередь, проректор по клинической работе НАО «Медицинский университет Караганды», руководитель группы-разработчиков клинического протокола по COVID-19 доктор медицинских наук Бахыт Кошерова рассказала об изменениях непосредственно в протоколе.

«Первая версия национального клинического протокола диагностики и лечения коронавирусной инфекции была разработана 3 февраля текущего года. Первые версии протокола мы разработали еще тогда, когда не было международных рекомендаций, еще ВОЗ ничего не издала. С тех пор прошло около 8 месяцев. Мы 10 раз актуализировали клинический протокол диагностики и лечения. И в текущей ситуации к лечению коронавирусной инфекции привлекаются не только инфекционисты, анестезиологи и реаниматологи, но и врачи разных специальностей», - подчеркнула Б. Кошерова.

Директор Международного центра вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете, вирусолог-вакцинолог Кайсар Табынов поведал, какие вакцины против коронавируса выйдут на рынок.

«На стадии клинических исследований находится 31 кандидатная вакцина против коронавируса. Из них шесть вакцин уже дошли до третьей - дофинальной фазы клинических исследований, которые ближе всех к тому, чтобы препараты были внедрены в практику. При разработке можно учитывать краткосрочную и долгосрочную перспективы. Те компании, которые находятся на передовой, третьей фазе, - те вакцины, которые никогда до настоящего момента в широкой практике не применялись. Вопросов достаточно много и в отношении безопасности, эффективности», - заявил вирусолог.

По его мнению, на сегодня вакцины должны выпускаться на проверенных технологиях, и поспешных решений делать нельзя.

«Если мы говорим о российской вакцине (Спутник V)… Сейчас у них идет госрегистрационное испытание, то есть будут получать 40 тысяч волонтеров. Клинические испытания до сих пор продолжаются. Я за что беспокоюсь как вакцинолог? За счет таких скоропалительных решений о регистрации вакцины, мы подрываем в целом доверие к самой вакцинации. Вы знаете движение, которое выступает против вакцинации. Когда мы запускаем в массы в очень быстрые, короткие сроки непроверенные в достаточной степени вакцины, и вдруг будут выявлены нежелательные явления, то конечно, это поставит под большое сомнение всю компанию вакцинации. Поэтому я хотел бы попросить, если мы все-таки выпускаем вакцины, делать на проверенных технологиях. Второй момент - все вакцины должны пройти все определенные необходимые этапы исследования, но и третью фазу клинических исследований», - перечислил ученый.

Заведующая лабораторией молекулярной биологии Института биологии и биотехнологии растений Диляра Гриценко рассказала, насколько чувствительны ПЦР-тесты на коронавирус, и в какой период сложно выявить наличие вируса в организме.

«Много говорилось о том, что тестирование низкочувствительное. Метод ПЦР используется не только для обнаружения коронавирусной инфекции, но и также для обнаружения ВИЧ, вирусных гепатитов. С помощью данных тестов делают постановку на учет больных, определяют вирусную нагрузку», - объяснила врач.

По словам эксперта, также имеет значение то, в какой период обращаются люди с подозрением на коронавирусную инфекцию.

«К примеру, в инкубационный период (вирус - прим. автора) достаточно сложно определить. Когда длится инкубационный период с 5 до 14 дней, в это время происходит активное размножение вируса до появления симптомов. После симптомов на пятый, шестой день вирусная нагрузка начинает снижаться. Но многие люди с пневмонией и вирусной этиологией обращались и говорили, что у них не обнаружили коронавирус, но тем не менее все симптомы похожи на коронавирусную инфекцию. К сожалению, на этот момент снижается вирусная нагрузка и начинает подключаться бактериальная. В данном случае сложно обнаружить», - пояснила Д. Гриценко.

Она также сообщила о новой тест-системе на коронавирус.

«ПЦР-метод в реальном времени является на данный момент стандартным, чувствительным методом, он используется не только для коронавируса, но и других вирусных и бактериальных патогенов. Есть альтернативные, более быстрые методы. Этот метод, который мы предлагали в рамках конкурса «Стоп Коронавирус». Метод основан на изотермической амплификации. Данный метод является очень дешевым, способен в инкубационный период обнаружить вирус и нет необходимости в наличии дорогостоящего оборудования», - заключила врач.