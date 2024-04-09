Пик притока воды в Каргалинское водохранилище пройден

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров в ходе рабочей поездки в Каргалинский район посетил село Кос-Истек и осмотрел Каргалинское водохранилище. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

В Кос-Истеке вода до жилых домов не дошла, лишь подтопила местный парк отдыха. Всего в селе проживают 1 615 человек.

После встречи с местными жителями глава региона осмотрел Каргалинское водохранилище.

Фото: акимат Актюбинской области

— Мы осмотрели местность вокруг водоема. В реках, которые впадают в Каргалинское водохранилище, наблюдается спад уровня воды. Это значит, что с каждым днем приток воды в водохранилище будет уменьшаться. Ситуацию мониторим каждые два часа, — отметил аким области.

Фото: акимат Актюбинской области

По данным актюбинского филиала РГП «Казводхоз», на всех трех крупнейших водохранилищах области ситуация стабильная, в них поступает все меньше воды. В Актюбинское водохранилище поступает 50 кубометров в секунду, в Саздинское — всего 4 кубометра в секунду, в Каргалинское — 200 м3/с.

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