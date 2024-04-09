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    03:00, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Пик притока воды в Каргалинское водохранилище пройден

    Каргалинское водохранилище
    Фото: акимат Актюбинской области

    Аким Актюбинской области Асхат Шахаров в ходе рабочей поездки в Каргалинский район посетил село Кос-Истек и осмотрел Каргалинское водохранилище. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

    В Кос-Истеке вода до жилых домов не дошла, лишь подтопила местный парк отдыха. Всего в селе проживают 1 615 человек.

    После встречи с местными жителями глава региона осмотрел Каргалинское водохранилище.

    Каргалинское водохранилище
    Фото: акимат Актюбинской области

    — Мы осмотрели местность вокруг водоема. В реках, которые впадают в Каргалинское водохранилище, наблюдается спад уровня воды. Это значит, что с каждым днем приток воды в водохранилище будет уменьшаться. Ситуацию мониторим каждые два часа, — отметил аким области.

    аким Актюбинской области
    Фото: акимат Актюбинской области

    По данным актюбинского филиала РГП «Казводхоз», на всех трех крупнейших водохранилищах области ситуация стабильная, в них поступает все меньше воды. В Актюбинское водохранилище поступает 50 кубометров в секунду, в Саздинское — всего 4 кубометра в секунду, в Каргалинское — 200 м3/с. 

    Как сообщалось, пенсионер-крановщик из Актобе Шынгыстау Абдиев помог спасти родной город от затопления.

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Актюбинское водохранилище Акимат Видео Актобе Водохранилище Актюбинская область Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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