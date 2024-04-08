Пенсионер-крановщик из Актобе помог спасти родной город от затопления

Шынгыстау Абдиев – техник-механик по специальности, 36 лет проработал на Актюбинском водохранилище крановщиком. В декабре прошлого года вышел на пенсию. Когда в регионе начались паводки, именно его профессионализм и опыт помогли справиться с внештатной ситуацией и спасти город от затопления, передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

Ранее в период паводков специалисты Казводхоза открывали только один шлюз на плотине. Всего их пять, пропускная способность каждого достигает 600 кубометров в секунду. В связи с огромным притоком воды 28 марта было принято решение о сбросе воды до 1000 кубометров в секунду. Для открытия второго затвора необходимо было передвинуть козловой кран. Машина, которая весит 126 тонн и передвигается по рельсам, оказалась в неисправном состоянии.

- Когда специалисты начали кран запускать, заклинило тормозные колодки и сцепились рельсы. Время позднее, вода каждый час поднимается, а передвинуть кран ко второму затвору у нас все не получается. Стал спрашивать, есть ли опытные специалисты, которые могут сейчас помочь. Рекомендовали Шынгыстау Кибашулы. Он сразу откликнулся на нашу просьбу: приехал и в течение получаса помог устранить неполадки. Сам сел за кран и открыл второй затвор. Таким образом нам удалось вовремя сбросить нужный объем воды и не дать ей перелиться из водохранилища на город, — рассказал руководитель Казводхоза по Актюбинской области Ринат Шауенов.

Шынгыстау Кибашулы отметил, что впервые за свою практику увидел, что вода прибывает с такой скоростью.

- За 12 часов водохранилище заполнилось. В 1993 году, помню, скорость была 1250 кубометров в секунду, но в этот раз – 1700 кубометров в секунду. Буквально за 2-3 часа нам удалось быстро спустить воду. Вовремя все успели сделать и отрегулировать, — отметил он.

Специалиста сразу же пригласили вернуться в Казводхоз. С 29 марта он приступил к работе крановщика. Опыт и мастерство будет передавать молодым коллегам. Дело отца продолжает и один из трех сыновей, который сейчас тоже работает в водной отрасли.