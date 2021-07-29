Пик четвертой волны COVID-19 ожидается в Алматы к середине августа - Жандарбек Бекшин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин в своем выступлении на брифинге региональной службы коммуникаций заявил, что худший прогноз эпидемиологической ситуации в отношении мегаполиса сбылся. Пик очередной, четвертой волны COVID-19 ожидается к середине августа со спадом в начале сентября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению Ж. Бекшина, избежать худших сценариев пандемии поможет вакцинация, тем более что в Алматы имеется целая линейка вакцин, способных защитить организм от тяжелого заболевания.