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Пик четвертой волны COVID-19 ожидается в Алматы к середине августа - Жандарбек Бекшин

29 Июля 2021 15:31
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Пик четвертой волны COVID-19 ожидается в Алматы к середине августа - Жандарбек Бекшин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин в своем выступлении на брифинге региональной службы коммуникаций заявил, что худший прогноз эпидемиологической ситуации в отношении мегаполиса сбылся. Пик очередной, четвертой волны COVID-19 ожидается к середине августа со спадом в начале сентября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По мнению Ж. Бекшина, избежать худших сценариев пандемии поможет вакцинация, тем более что в Алматы имеется целая линейка вакцин, способных защитить организм от тяжелого заболевания.

«Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу за последнюю неделю продолжает ухудшаться. За истекшую неделю, в сравнении с предыдущей, регистрация случаев КВИ возросла в 1,4 раза - с 5 790 случаев до 8 393 случаев, суточный прирост составил 1,5%. С 23 июля суточная регистрация КВИ превысила 1 тысячу случаев и уже составляет 1 450. В этом месяце в Алматы зафиксированы 20 818 больных, а с начала года 76 603», - сообщил главный санитарный врач мегаполиса.

По словам Ж. Бекшина, реалистичный прогноз эпидемиологической ситуации в июле в 27,5 тыс. случаев фактически подтверждается, с погрешностью на 2 тыс. случаев меньше.

«Пик очередной, четвертой волны COVID-19 в Алматы ожидается к середине августа со спадом в начале сентября. В августе прогнозируется 34,5 тыс. случаев, в сентябре – 4,5 тыс. случаев. Нарастание удельного веса «симптомных» больных за семь дней продолжилось с 89,4% до 90,7%, что свидетельствует о скором достижении апогея в превалировании варианта «дельта» среди циркулирующих возбудителей COVID-19», - сказал Ж. Бекшин.


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#Алматы   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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