ПФК «Туран» начал тренировки на Turkistan Arena

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - ПФК «Туран» приступил к тренировкам на «Turkistan Arena», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

В прошлом году команда «Арыс», ставшая серебряным призером в первой лиге, получила путевку в Премьер-лигу. В начале года команда была переименована в профессиональный футбольный клуб «Туран» Туркестанской области. В настоящее время команда, созданная по инициативе главы региона Умирзака Шукеева, всесторонне готовится к футбольному сезону этого года. Напомним, команда почти месяц готовилась к чемпионату в Турции, проведя ряд товарищеских матчей. Теперь игроки приступили к очередным тренировкам на своем домашнем стадионе «Turkistan Arena».

13 марта подопечные главного тренера Абдухалыка Бурибаева в рамках первого тура OLIMPBET- Чемпионата Казахстана по футболу примут на своем поле столичную команду «Астана». Несомненно, новый стадион должен вдохновить ребят на победы и поможет стать лидером национального первенства.