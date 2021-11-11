«Pfizer» привезли в Алматинскую область

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинскую область привезли 46 800 доз вакцины Comirnaty BioNTech/Pfizer, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона сообщили, что данная вакцина рекомендована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для вакцинации детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет, беременных на сроках с 17 недель и кормящих женщин на 42 день после родов.

«Вакцинация подростков проводится в прививочных кабинетах организаций образования по желанию родителей или законных представителей. Медицинская организация, к которой прикреплена школа, обеспечивает подготовку медицинских работников прививочных бригад для вакцинации подростков», - отметили в департаменте.

В Алматинской области вакцина хранится при температуре минус 60-90 градусов в Государственном коммунальном предприятии на праве хозяйственного ведения «Областной центр крови» государственного учреждения «Управления здравоохранения Алматинской области», а в прививочных пунктах организаций образования и медицинских организациях хранится при температуре плюс 2-8 градусов сроком до 31 дня.

Медицинская организация, к которой прикреплена школа, и руководство школы обеспечивают:

- укомплектование прививочных кабинетов в соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям согласно приказа №361 МЗ РК;

- наличие препаратов для оказания первой медицинской помощи;

- разграничение потоков прививаемых лиц для предупреждения скученности;

- выделение помещений для ожидания до вакцинации и отдельное помещение для наблюдения после вакцинации с условием соблюдения социальной дистанции;

- привлечение психологов школ и медицинской организации к вакцинации подростков против COVID-19.

Перед вакцинацией вакциной «Pfizer»:

- проводится осмотр и опрос прививаемого лица от 12 до 18 лет в присутствии родителей или законных представителей;

- при отсутствии противопоказаний к иммунизации оформляется допуск к проведению прививки;

- прививаемому лицу и/или его родителям (законному представителю) предоставляется полная и объективная информация о профилактической прививке, возможных реакциях и НППИ, последствиях отказа от прививки.

«После вакцинации подросток либо беременная женщина находится под наблюдением медицинского работника в течение 30 минут после вакцинации по месту получения вакцины», - добавили в ДСЭК.

Сообщается, что после вакцинации могут быть следующие ожидаемые реакции: боль, припухлость в месте инъекции, утомляемость, головная боль, мышечная боль, боль в суставах, озноб, диарея, лихорадка. Некоторые из перечисленных реакций у подростков в возрасте от 12 до 15 лет встречались несколько чаще, чем у взрослых: покраснение в месте инъекции, тошнота, рвота, увеличенные лимфоузлы, недомогание, боль в руке, бессонница, зуд в месте инъекции, аллергические реакции, такие как сыпь или зуд и др.

В случае возникновения неблагоприятных последствий после иммунизации - НППИ необходимо обращаться за медицинской помощью.

Преимущества вакцинации:

- предупреждает тяжелое течение и осложнения инфекции;

- защищает не только привитых, но и окружающих (братьев, сестер, родных);

- формирует «коллективный иммунитет»;

- «паспорт вакцинации», полученный после иммунизации, упростит ваши путешествия.

В ДСЭК уточнили, что в целом в область будет поставляться 210 тысяч доз первого и 210 тысяч доз второго компонентов.

Отметим, 10 ноября, по поручению Главы государства осуществлены поставки в Казахстан первой партии вакцины Pfizer против COVID-19, одобренной ВОЗ. В рамках подписанного ранее соглашения было закуплено 4 млн доз вакцины Comirnaty Pfizer/BioNTech.