Певица на сцене, шахтер в жизни — уникальная история казахстанки

Акерке Оскембекова родом из Карагандинской области. Девушка уже пять лет трудится шахтером. Она обеспечивает безопасность подземных работ, а также контролирует передвижение работников и техники в руднике. Несмотря на то, что работа требует серьезной физической и моральной подготовки, трудностей Акерке не боится. Выносливость и твердый характер у нее с детства. Акерке Оскембекова работает вахтовым методом — 15 дней. В дальнейшем она планирует продолжать профессиональное развитие и совершенствовать навыки в сфере геомеханики.

Фото: Kazinform

— Основная цель нашей профессии — обеспечение безопасных условий труда для работников. Также мы отвечаем за реализацию проектов на поверхности. При их разработке мы вносим конкретный вклад в создание безопасных рабочих маршрутов, — говорит Акерке Оскембекова.

Фото: Kazinform

После тяжелой работы в шахте, девушке помогает восстанавливать силы ее хобби. В свободное время она занимается вокалом и участвует в музыкальных конкурсах, а также активно ведет социальные сети, где публикует творческие моменты и повседневную жизнь.

Фото: Kazinform

В прошлом году Акерке Оскембекова дошла до финала и стала победительницей проекта «Кеш емес» на телеканале Jibek Joly. В нем также принимали участие и другие девушки со всего Казахстана.

Фото: Kazinform

— Проект «Кеш емес», посвященный Году рабочих профессий, стал одним из самых масштабных в стране. В нем приняли участие 12 женщин из разных регионов и сфер. Я стала победительницей и рада, что смогла поработать с большой профессиональной командой и известными артистами, — рассказала девушка.

Коллеги же отмечают ее профессионализм и уважительное отношение к работе.

— Мы работаем вместе уже два года. Несмотря на то что в жизни она очень веселая, на работе Акерке всегда собранная и ответственная. У нее большой опыт, и она всегда помогает, подсказывает и делится знаниями, — рассказывает помощник маркшейдера рудника «Абыз», Аниза Жумажан.