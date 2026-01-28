Певица на сцене, шахтер в жизни — уникальная история казахстанки
Жительница Караганды, геомеханик по профессии Акерке Оскембекова покорила сцену, став победительницей проекта «Кеш емес» на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент агентства Kazinform.
Акерке Оскембекова родом из Карагандинской области. Девушка уже пять лет трудится шахтером. Она обеспечивает безопасность подземных работ, а также контролирует передвижение работников и техники в руднике. Несмотря на то, что работа требует серьезной физической и моральной подготовки, трудностей Акерке не боится. Выносливость и твердый характер у нее с детства. Акерке Оскембекова работает вахтовым методом — 15 дней. В дальнейшем она планирует продолжать профессиональное развитие и совершенствовать навыки в сфере геомеханики.
— Основная цель нашей профессии — обеспечение безопасных условий труда для работников. Также мы отвечаем за реализацию проектов на поверхности. При их разработке мы вносим конкретный вклад в создание безопасных рабочих маршрутов, — говорит Акерке Оскембекова.
После тяжелой работы в шахте, девушке помогает восстанавливать силы ее хобби. В свободное время она занимается вокалом и участвует в музыкальных конкурсах, а также активно ведет социальные сети, где публикует творческие моменты и повседневную жизнь.
В прошлом году Акерке Оскембекова дошла до финала и стала победительницей проекта «Кеш емес» на телеканале Jibek Joly. В нем также принимали участие и другие девушки со всего Казахстана.
— Проект «Кеш емес», посвященный Году рабочих профессий, стал одним из самых масштабных в стране. В нем приняли участие 12 женщин из разных регионов и сфер. Я стала победительницей и рада, что смогла поработать с большой профессиональной командой и известными артистами, — рассказала девушка.
Коллеги же отмечают ее профессионализм и уважительное отношение к работе.
— Мы работаем вместе уже два года. Несмотря на то что в жизни она очень веселая, на работе Акерке всегда собранная и ответственная. У нее большой опыт, и она всегда помогает, подсказывает и делится знаниями, — рассказывает помощник маркшейдера рудника «Абыз», Аниза Жумажан.