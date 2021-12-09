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Певица Манижа прибыла в Алматы в рамках глобальной кампании против гендерного насилия

9 Декабря 2021 14:15
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Певица Манижа прибыла в Алматы в рамках глобальной кампании против гендерного насилия

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Российская певица, финалистка «Евровидения 2021» и Посол доброй воли Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ) Манижа Сангин прибыла в Алматы в рамках глобальной кампании «16 дней активных действий против гендерного насилия», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Певица посещает Казахстан в качестве учредителя фонда поддержки и защиты людей в трудной жизненной ситуации «SILSILA».

«Для меня эти 16 дней - едва ли не самые ценные дни в году. Вместе с моей мамой Наджибой Усмановой мы совершаем поездки по станам Центральной Азии, чтобы изучить культурные традиции, менталитет и законодательный опыт в части борьбы с домашним насилием, смотрим как устроена работа общественных организаций и как женщинам помогают на местах. Наша задача - создать протоколы фонда SILSILA и поработать программу помощи, которую мы могли бы оказывать в России. Но без опыта соседних стран нам не справиться. Казахстан для нас - важнейшая точка на карте», - сообщила Манижа.

Манижа рассказала о своем фонде, который начал свою работу 25 ноября этого года, в первый день глобальной кампании «16 дней активных действий против гендерного насилия». В Казахстан она приехала из Кыргызстана, где также презентовала свой фонд. Певица также отметила, что до этого побывала в Грозном, во Владикавказе.

«Мы были в Кыргызстане, Бишкеке. Пообщались с огромным количеством людей, невероятными профессионалами, которые 24/7 защищают девочек, женщин от насилия. Сегодня мы здесь, в Казахстане. Я ужасно вдохновлена и хочу изучить культуру. Она мне уже близка», - сказала певица.

По ее словам, SILSILA - фонд, который помогает женщинам бороться преодолевать домашнее насилие в жизни.

«Мы возводим в основу нашего фонда культурные особенности женщины. Я жила в Таджикистане. Мы бежали от родных. Меня буквально на руках мама носила до аэропорта, потому что был комендантский час и не было никакого транспорта. Мы приехали в Россию будучи беженцами, у нас не было документов. Мы прошли очень длинный путь. Мне 30 лет, и половину своей жизни я прожила без гражданства. Когда я получила заветный паспорт, очень многое стало для меня доступным. А до этого мне было страшно выходить на улицу, было страшно, когда приходила к нам полиция. Очень много страхов у людей, которые и так находятся в кризисной ситуации в чужой стране. Я сейчас конкретно говорю о наших мигрантах, которые ежедневно покидают страну для лучшего заработка, хлеба для своей семьи. И очень часто в этих семьях наши женщины самые незащищенные», - отметила она.

Ее мама Наджиба Усманова в ходе пресс-конференции заявила, что хочет вдохновить своим примером и примером своих детей мигрантов, беженцев, людей без статусов преодолевать трудности путем образования, диалога.

«Это возможно. Конечно же, все зависит от женщины и от ее духа. Фонд SILSILA ставит своей задачей избавиться женщин от страха и верить в себя. Постараемся помочь женщинам поверить в себя, определить себя в этой жизни, научиться говорить о разных темах, помочь им с образованием», - добавила спикер.

Постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори отметила, что 16 дней активизма призывают общество повысить осведомленность о гендерном насилии и его разрушительном воздействий, изменить менталитет в отношении насилия, активизировать усилия по борьбе с насилиям в отношении женщин и девочек.

«Для того, чтобы достичь всего этого, нам необходимо эффективное сотрудничество и успешные партнерские отношения. Я рада приветствовать Манижу в ООН в Казахстане и горячо поддержать ее стремление обменяться опытом с местными женскими инициативами и встретиться с лицами, пережившими гендерное насилие», - сказала она.

Представитель структуры «ООН-женщины» в Казахстане Мария Доценко заметила, что проблема насилия актуальна для всех стран мира.

«Каждая третья женщина в мире на протяжении своей жизни сталкивается с насилием. К сожалению, во время пандемии ситуация ухудшилась. Цифры тех, кто обращаются за помощью, тоже скромные. Только 40% тех, кто пострадали от насилия, обращаются за помощью. Это очень ужасно. Нужно обращаться за помощью», - говорит Мария Доценко.

Она также добавила, что «ООН-женщины» поддерживает Правительство Казахстана и инициативу Президента, направленную на ужесточение наказания за бытовое насилие.

В ходе визита Манижа и ее команда встретятся с международными экспертами, общественными активистами, представителями кризисных центров, правозащитными организациями, лидерами мнений.

Певица также заявила, что планирует дать концерт в Алматы весной следующего года.

Глобальная кампания «16 дней активных действий против гендерного насилия» проходит ежегодно с 25 ноября по 10 декабря. Напомним, в этом году Казахстан присоединился к глобальной Коалиции действий по противодействию гендерному насилию.

Кроме того, Президент страны Касым-Жомарт Токаев завил о необходимости рассмотреть вопрос ужесточения ответственности за бытовое насилие и актуализировать Концепцию семейной и гендерной политики до 2030 года.


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#Алматы   #Общество  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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