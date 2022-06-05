Певец Сакен Майгазиев проголосовал на референдуме

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы известный казахстанский певец Сакен Майгазиев проголосовал на избирательном участке №383, расположенном в школе-гимназии №30, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В течение двух месяцев в стране проходила информационная работа по референдуму. Я сегодня сделал свой выбор и отдал голос. Во второй половине дня также будут голосовать моя жена и сын», - сказал Сакен Майгазиев.

Ранее казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик отдала свой голос на избирательном участке №557 города Алматы.

Президент Национальной академии наук Казахстана Мурат Журинов заявил, что референдум в первую очередь нужен для молодежи, а не для уходящего поколения.

В Алматы открыты 574 избирательных участка. В городе право голосовать на референдуме имеют более 1,1 млн человек.