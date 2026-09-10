Петропавловский завод выставили на продажу за 17,8 млрд теңге

На электронные торги выставлен полный пакет акций одного из крупных промышленных предприятий Петропавловска. Будущему владельцу предложат не только производственные активы завода, но и обязательства по сохранению его профиля, рабочих мест и выполнению инвестиционной программы, передает корреспондент Kazinform.

АО «Национальная компания Казахстан инжиниринг» объявило о продаже 100% простых акций АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения». Соответствующий лот размещен на электронном портале e-Qazyna.

Стартовая стоимость пакета составляет 17,8 млрд теңге. В продаже участвуют все 58,7 млн размещенных акций предприятия.

Электронный конкурс состоится 22 сентября в 11:00. Заявки от потенциальных покупателей принимаются до 10:55. Гарантийный взнос установлен в размере около 2,7 млрд теңге.

Фото: sauda.e-qazyna.kz

Согласно условиям торгов, договор может быть заключен и в случае, если заявку подаст только один участник.

Что входит в актив

Промышленная площадка расположена в Петропавловске. Площадь зданий предприятия составляет 75 тыс. кв. метров, территория площадью 34,3 га используется на условиях аренды.

Производственная база включает корпуса, склады, промышленные здания и автогаражи. В распоряжении предприятия находится 1 270 единиц станочного и другого оборудования.

Штатная численность ПЗТМ составляет 473 человека, фактически на предприятии работают 268 сотрудников.

Фото: sauda.e-qazyna.kz

Сегодня завод выпускает продукцию сразу для нескольких отраслей. В номенклатуре — мобильные буровые и подъемные установки, спецтехника для обслуживания нефтяных скважин, теплообменное и энергетическое оборудование, комплектующие для подъемных агрегатов и специальной техники, а также оборудование для железнодорожной отрасли.

Среди заказчиков предприятия указаны АО «Эмбамунайгаз», АО «Озенмунайгаз», АО «НК КТЖ», ТОО «Камкор Вагон» и Министерство обороны Казахстана.

Финансовая нагрузка

Одним из наиболее серьезных факторов для будущего инвестора остается финансовое состояние предприятия.

По состоянию на 28 августа 2026 года кредиторская задолженность ПЗТМ составляла 31,5 млрд теңге.

Из этой суммы около 7,4 млрд теңге приходится на краткосрочную задолженность перед кредиторами, еще 20,1 млрд теңге составляют прочие краткосрочные обязательства.

При этом у самого предприятия имеется дебиторская задолженность примерно на 7 млрд теңге. Значительную ее часть составляют выданные краткосрочные авансы.

Финансовые результаты последних лет также остаются непростыми. Чистый убыток в 2023 году составил около 852 млн теңге, в 2024 году — 1,2 млрд теңге, а в 2025 году — почти 1,9 млрд теңге. В финансовом плане на 2026 год заложена чистая прибыль в размере около 71,5 млн теңге.

Фото: sauda.e-qazyna.kz

Цена снизилась почти на миллиард

Нынешняя стоимость акций ниже той, с которой предприятие выходило на предыдущие торги.

В июне 2026 года стартовая цена составляла 18,8 млрд теңге. Тогда желающих приобрести актив не нашлось.

Теперь стоимость полного пакета определена в размере 17,8 млрд теңге. Таким образом, стартовую цену снизили почти на 975 млн теңге.

Попытки реализовать акции ПЗТМ предпринимались и ранее — в 2022 и 2023 годах. Однако состоявшейся сделки тогда также не было.

Какие требования предъявят покупателю

Участнику, который приобретет акции предприятия, необходимо будет соблюдать ряд условий.

В их числе — сохранение профиля ПЗТМ и основных направлений деятельности, выполнение инвестиционных обязательств и поддержание либо увеличение количества рабочих мест. При этом доля граждан Казахстана среди работников должна составлять не менее двух третей.

Покупателю также необходимо будет сохранить имущество предприятия — здания, оборудование, станки и транспорт — до полного расчета с продавцом.

Отдельные требования касаются погашения задолженности перед «Казахстан инжинирингом», выполнения уже заключенных договоров, включая контракты в рамках государственного оборонного заказа, а также расчетов по заработной плате, налогам и другим обязательным платежам при наличии такой задолженности.

Новый владелец также должен будет выполнить инвестиционные обязательства по модернизации производства.

Оплата стоимости акций предусмотрена в рассрочку сроком 24 календарных месяца.

Фото: sauda.e-qazyna.kz

Предприятие с 78-летней историей

ПЗТМ был создан 5 ноября 1948 года. Первый производственный корпус предприятия ввели в эксплуатацию в сентябре 1960 года.

В советский период завод занимался выпуском продукции оборонного назначения. В частности, предприятие было головным по производству тактических ракетных комплексов «Точка» и «Точка-У». Серийное производство этой техники началось на заводе в 1973 году.

Помимо ракетных комплексов, предприятие выпускало пусковые установки, реактивные снаряды, исследовательские и метеорологические ракеты. В 1977 году завод был удостоен ордена Трудового Красного Знамени.

Впоследствии производство переориентировалось на гражданскую продукцию. С 1999 года ПЗТМ поставляет оборудование предприятиям нефтегазовой и других отраслей как в Казахстане, так и за рубежом.

В 2003 году завод вошел в состав АО «Национальная компания Казахстан инжиниринг».

Надо отметить, что в 2024 году на Петропавловском заводе тяжелого машиностроения (ПЗТМ) Премьер-министру РК Олжасу Бектенову продемонстрировали новый продукт — беспилотные летательные аппараты.

Тогда руководитель предприятия Арман Кулмагамбетов рассказал, что собирают на заводе две модели противопожарных беспилотных летательных аппаратов. Первая модель была оборудована системой сброса специализированных баллонов с огнетушащим веществом для ликвидации лесостепных пожаров. Вторая — предназначалась для тушения пожаров в высотных зданиях с помощью выстрела реактивных снарядов в оконные проемы с последующим распылением огнетушащего вещества.

Теперь его дальнейшая судьба зависит от результатов нового конкурса. Торги по продаже 100% акций предприятия состоятся 22 сентября 2026 года.

Напомним, что перспективные участки недр Казахстана планируют выставить на аукционы в 2027 году.