Перспективные участки недр Казахстана планируют выставить на аукционы в 2027 году

Первые перспективные участки недр, подготовленные в рамках Государственного геологического изучения недр, планируют выставлять на аукционы для инвесторов с 2027 года. Сейчас геологические исследования ведутся на 20 участках страны, передает Kazinform со ссылкой на Министерство промышленности и строительства РК.

Министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев в области Ұлытау проверил ход реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по повышению геологической изученности территории Казахстана.

Фото: Министерство промышленности и строительства РК

На 20 участках страны в текущем году начаты работы по геологической съемке масштаба 1:50 000 (ГС-50). Общая площадь охваченной территории превышает 100 тыс. км², проекты реализуются в 11 регионах. В области Ұлытау проводятся комплексные геологические исследования на площади 36 тыс. км² в пределах 7 участков.

Фото: Министерство промышленности и строительства РК

Министру непосредственно на объектах исследований были представлены новые подходы к аэрогеофизическим и геологоразведочным работам.

Специалистами ведется комплексная работа, включающая интерпретацию данных дистанционного зондирования Земли, применение беспилотных аэрогеофизических комплексов, высокоточного геохимического метода Ionic Leach.

Фото: Министерство промышленности и строительства РК

— Полномасштабная работа по геологическому изучению недр является одной из ключевых стратегических задач, поставленных Главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым перед Министерством и отраслью в целом. Наша главная задача — обеспечить получение качественной геологической информации. От этого напрямую зависят приток инвестиций в геологоразведку и развитие отраслей промышленности, — подчеркнул Ерсайын Нагаспаев.

В рамках реализации программы Государственного геологического изучения недр (ГосГИН) сформирована группа геологоразведочных компаний под руководством АО «Национальная геологическая служба».

ТОО «Kazakhmys Barlau» проводит в области Ұлытау опережающие аэрогеофизические исследования, включающие аэромагнитную съёмку, аэрогамма-спектрометрию и аэрогравиметрию. Данные методы позволяют в короткие сроки получать геофизическую информацию на обширных территориях и оперативно оценивать перспективность исследуемых площадей. Кроме того, в областях Ұлытау и Абай в общей сложности пробурено порядка 300 скважин.

Фото: Министерство промышленности и строительства РК

АО «Казгеология», входящее в группу АО «НГК „Тау-Кен Самрук“, выполняет аналогичные исследования с применением современных беспилотных комплексов, оснащенных системами RTK-навигации с высокой точностью позиционирования. Цифровые технологии позволяют специалистам в режиме реального времени контролировать полет БПЛ и непрерывность получения данных со всей исследуемой территории, обеспечивая точность и качество геологоразведки.

Фото: Министерство промышленности и строительства РК

Кроме того, в рамках ГосГИН формируется единый цифровой кадастр недр, предусматривающий создание электронного паспорта для каждого перспективного участка. Это позволит повысить прозрачность и доступность геологической информации, сократить сроки ее обработки и подготовки.

Фото: Министерство промышленности и строительства РК

— Первые перспективные площади планируется выставлять на аукционы для инвесторов уже с 2027 года, — сообщили в Минпромышленности.

Фото: Министерство промышленности и строительства РК

Также при посещении Геологического кластера министр ознакомился с работами по формированию полного цикла работ: это прием и хранение керна, лабораторные, геофизические исследования и др. Кластер является одним из самых масштабных научно-производственных и образовательных комплексов в Центральной Азии.

Ранее мы сообщали, что Казахстан открыл инвесторам доступ к малоизученным участкам недр.