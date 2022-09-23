Петропавловская ТЭЦ готова к отопительному сезону – монополист

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На Петропавловской ТЭЦ-2 функционируют четыре котлоагрегата. В пресс-службе АО «Севказэнерго» заверяют, что этого достаточно для обеспечения теплом города в сентябре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начало и прохождение отопительного сезона – тема, особенно волнующая горожан в этом году. После обрушения на Петропавловской ТЭЦ-2 дымовой трубы нынешние холода люди ожидают с тревогой. Монополист же заверяет, что восстановительные работы не повлияют на отопительный сезон.

«Петропавловская ТЭЦ-2 полностью готова встретить осенне-зимний период. На станции функционируют четыре котлоагрегата, скоро подключится пятый. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить необходимый температурный режим сентября. В октябре, ориентируясь на постепенный график вывода оборудования из ремонта и подключения газоходов, на станции будет уже девять работающих котлов. Запасы топлива в нормативном количестве - 119 тыс. тонн», - сообщили в пресс-службе.

Подключение города к теплу будет проходить по графику. Сначала - детские сады, школы и больницы, затем - многоэтажки.

«Для потребителей роль сыграют территориальное расположение и паспорта готовности объекта к отопительному сезону. Запуск отопления для горожан сопряжен с настройкой гидравлики, открытием задвижек, и эта работа не выполняется одномоментно. Аварийные и диспетчерские службы теплосетевой компании переходят в режим оперативного реагирования. В среднем, система теплоснабжения города начинает полностью функционировать на 14-й день с момента пуска. Энергетики планируют обеспечить весь город теплом до 10-го октября», - проинформировали в пресс-службе АО «Севказэнерго».

На третий-четвертый день с начала отопительного сезона подключат дома в 19-м и 20-м микрорайонах, поселке Борки, в микрорайоне «Юбилейный», после - «Береке», привокзальный район, Рабочий поселок. В первых числах октября тепло дадут в микрорайон БЖ, в дома по улице Шухова, Мусрепова, Набережной и Жамбыла.

Отопительный сезон в Петропавловске начнется 24 сентября.



