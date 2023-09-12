Петроглифы Арпаозена в Туркестанской области предлагают включить в список ЮНЕСКО

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области начата работа по включению петроглифов Арпаозена в список Международного культурного наследия. Аким области Дархан Сатыбалды посетил Созакский район, где ознакомился с состоянием петроглифов у подножия Каратау. Состоялся обмен мнениями со специалистами по защите петроглифов и развитию туристического кластера. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

«Каратау хранит уникальную историю и богатое древнее наследие. Особое место занимают петроглифы Арпаозена. Далеко не многие знакомы с этим удивительным историческим наследием. Мы должны сохранить историческую реликвию под открытым небом, которая насчитывает тысячелетнюю историю. Для этого принимаются во внимание мнения историков и исследователей», - сказал Дархан Сатыбалды.

По словам исследователей, петроглифы, расположенные в районе хребта Келіншектау в Созаке, насчитывают 4-5 тысяч лет. На памятниках, сохранившихся с бронзового века, изображены люди, животные, сцены из прошлого, в частности, быки и верблюды, боевые повозки, солнце и другие элементы.

По словам академика НАН РК, доктора исторических наук Бауыржана Байтанаева, важно защищать и пропагандировать петроглифы Арпаозена.

«Здесь лежит наша история. Хорошо сохранившиеся и обширные петроглифы, как в урочище Арпаозен, редко встречаются в мире. Нужно радоваться, что в Туркестанском регионе много таких знаковых камней. Хребты Каратау особенно богаты историей. Наша цель - определить территорию сохранения этого исторического наследия. Если мы сможем внести знаковые камни в список культурно-исторического наследия ЮНЕСКО, сюда будут приезжать туристы из-за рубежа. Будет развиваться туристический кластер, создаваться рабочие места. Потенциал петроглифов Арпаозена очень высок. Желательно охранять эту территорию. Нужно спасать камни от тех, кто портит и рисует на них», - отметил академик.

В дальнейшем планируется работа по помещению арпаозенских петроглифов под специальную охрану. Эта инициатива включена в концепцию развития культуры в Туркестанской области.

Все петроглифы сфотографированы, на них оформлены паспорта. Привлекается группа ученых. Есть планы, что эта работа продолжится и следующем году. Во-вторых, предполагается включение петроглифов Арпаозена в список исторического и культурного наследия ЮНЕСКО. С этой целью ученые страны должны выработать соответствующие рекомендации.