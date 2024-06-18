Петицию против закона о семейно-бытовом насилии прокомментировала Динара Закиева

Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева прокомментировала петицию против закона о семейно-бытовом насилии, передает агентство Kazinform.

- Петиция против закона о СБН появилась на сайте онлайн-петиций. Основная мысль автора заключается в том, что данный закон якобы криминализирует воспитательный процесс, внедряет простой механизм изъятия детей и создает структуру, наделенную властью вмешиваться в личные дела граждан. Это абсолютная ложь! В этом законе нет ни одной нормы, которая говорила бы об изъятии детей, - заявила Динара Закиева.

По ее словам, посредством этого закона Президент страны Касым-Жомарт Токаев поставил задачу развить в обществе культуру недопустимости насилия, построить общество, где бить человека, в том числе ребенка, недопустимо, и где закон и порядок стоят во главе.

- Всем, кто против этого закона, предлагаю, прежде всего, его прочитать, прийти к нам помочь в работе по уголовным делам о преступлениях в отношении детей. Хоть один раз увидеть ежедневные сводки, поговорить с детьми и послушать через что они прошли, и потом оценить, насколько важно было ужесточить наказание. Также можете устроиться волонтером в кризисный центр или центр поддержки семьи и попытаться проникнуться тем, что пережили жертвы насилия, а также можете помочь семьям выйти из трудной жизненной ситуации — например, восстановить им документы (есть случаи, когда люди живут без ИИН по 15-20 лет, из-за чего отрезаны от любых видов госпомощи и госпрограмм), вылечить их, трудоустроить. Все это по новому закону будут делать мобильные группы и центры поддержки семьи, - предложила Динара Закиева.

Как подчеркнула Уполномоченный по правам ребенка в РК, эти меры укрепят семьи, помогут улучшить условия их жизни и, соответственно, создадут благоприятную среду для ребенка.

- Еще до июня прошлого года, то есть до начала работы по данному закону, мы совместно с представителями госорганов прошли этот путь, изучили реальные проблемы и картину. Мы проехали 220 населенных пунктов страны. Таким образом, прежде чем утверждать, что этот закон не нужен, авторам предлагаю пройти такой же путь. Пером и словом мы все владеем, но результат в таких вопросах складывается только из реальных действий, ежедневной работы и шагов. Мы все говорим о благополучии страны, которое может сложиться только в безопасном обществе. Благополучие страны складывается из благополучия семей и каждого, в том числе и маленького гражданина, - резюмировала Д.Закиева.

Напомним, 15 апреля 2024 г. Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о семейно-бытовом насилии.