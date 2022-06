3 Июня 2022 14:51

Песня Димаша «О’кей» попала в чарт Billboard

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новая композиция Димаша Кудайбергена «О’кей» попала в ТОП-10 хит-парада Billboard’s Hot Trending Songs. Также свои позиции в чарте продолжают занимать песни Fly Away и Be With Me. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Dimashnews.

Согласно последним данным, новая композиция Димаша «О’кей» заняла 8 место в хит-параде Billboard’s Hot Trending Songs. На строчке выше расположилась песня «Fly Away», которая находится в ТОП-10 чарта уже 22 недели.

Впервые композиция Димаша Fly Away попала в новый чарт Billboard - Hot Trending Songs осенью 2021 года, когда поклонники артиста бурно обсуждали в Twitter премьеру, делились фотографиями, GIF-файлами, ссылками на любимую песню. Hot Trending Songs принципиально отличается от остальных чартов тем, что отслеживает, о каких песнях говорят люди, а не только о тех, что они слушают.

Позже к песне Fly Away присоединилась авторская композиция Димаша Be with me, которая держится в чарте уже 24 недели. В январе 2022 года композиции Димаша взлетели на самые верхние строчки рейтинга, заняв 1 и 3 место в недельном чарте.

Журнал Forbes не раз писал о композициях Димаша и размещал фотографии артиста в качестве титульных в статьях, посвященных результатам чарта: «Димаш теперь является одним из очень небольшого числа артистов, которым удалось поместить более одного трека в ТОП-10 этого еженедельного рейтинга, присоединившись в этом подвиге к другим всемирно обожаемым именам, таким как BTS и Лиса из Blackpink».

Нашли свое отражение результаты чарта и в публикациях World Music Awards - международной церемонии награждения самых продаваемых и популярных исполнителей со всего мира, а также международного веб-сайта, журнал и сети подкастов American Songwriter, которые размещали результаты Billboard Hot Trending Songs.

15 мая 2022 года официальный аккаунт World Music Awards сообщил, что Fly Away вместе с композицией Yours участника южнокорейской группы BTS Джина являются сольными песнями, которые самое долгое время держатся в чарте Billboard’s Hot Trending Songs.

Димаш несколько раз благодарил своих поклонников за поддержку: «Дорогие, большое спасибо за поддержку Fly Away и Be With Me и за то, что позволили им оставаться в топ-10! Люблю вас!», - писал артист в своем аккаунте в Twitter.