Песни из «Stranger» и казахская классика: Димаш Кудайберген выступил в Караганде

В Караганде состоялся масштабный праздничный концерт, посвященный Дню шахтера. Хедлайнером вечера стал народный артист Казахстана Димаш Кудайберген, передает Kazinform cо ссылкой на dimashnews.com .

Концерт прошел 29 августа на Новой площади Караганды и собрал тысячи жителей города и гостей, прибывших из разных регионов Казахстана и зарубежных стран. В праздничной программе также выступили Кайрат Нуртас и Дима Билан.

Фото: dimashnews.com.

Димаш Кудайберген представил специальную программу, в которую вошли композиции из недавно завершившегося тура Stranger, а также новые музыкальные номера.

Выступление артиста открылось композицией Golden. Зрители также услышали авторские песни Димаша на английском и казахском языках — Smoke, Samgau, Give Me Your Love и Unforgettable Day.

Фото: dimashnews.com.

Отдельную часть программы составили произведения композитора Игоря Крутого — Olimpico, Ave Maria, Stranger и Любовь уставших лебедей. Кроме того, Димаш исполнил композиции Махаббат бер маған и Weekend.

Значительное место в выступлении заняли произведения казахского музыкального наследия. В современной сценической интерпретации прозвучали Tau ishinde на стихи Сакена Сейфуллина, Дурдараз Ешнияз сала, а также народные произведения Aqerke и Адай.

Фото: dimashnews.com.

В музыкальном сопровождении выступления приняли участие профессиональные инструменталисты. Партии на национальных инструментах исполнили кобызист Олжас Курманбек и домбристы Темирлан Олжабай и Ернат Наурыз. Музыканты выступили как вместе с Димашем, так и с сольными номерами.

Фото: dimashnews.com.

Одним из особых моментов вечера стало вручение артисту традиционного расшитого шапана. Подарок Димашу преподнесла молодая казахстанская дизайнер, которую певец пригласил на сцену и лично поблагодарил за работу.

Финальную композицию Димаш исполнил уже среди зрителей. Артист спустился со сцены и продолжил выступление в непосредственной близости от публики, завершив праздничный вечер общением с карагандинскими зрителями.

Как сообщалось ранее, ширина сцены в Караганде, на которой выступал Димаш, составила 62 метра. На концерт, посвященный Дню шахтера, собралось около 250 тысяч зрителей. Завершился вечер фейерверком.