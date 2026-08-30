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    Песни из «Stranger» и казахская классика: Димаш Кудайберген выступил в Караганде

    В Караганде состоялся масштабный праздничный концерт, посвященный Дню шахтера. Хедлайнером вечера стал народный артист Казахстана Димаш Кудайберген, передает Kazinform cо ссылкой на dimashnews.com.

    Димаш Кудайберген выступил в Караганде
    Фото: dimashnews.com

    Концерт прошел 29 августа на Новой площади Караганды и собрал тысячи жителей города и гостей, прибывших из разных регионов Казахстана и зарубежных стран. В праздничной программе также выступили Кайрат Нуртас и Дима Билан.

    Димаш Кудайберген выступил в Караганде
    Фото: dimashnews.com.

    Димаш Кудайберген представил специальную программу, в которую вошли композиции из недавно завершившегося тура Stranger, а также новые музыкальные номера.

    Выступление артиста открылось композицией Golden. Зрители также услышали авторские песни Димаша на английском и казахском языках — Smoke, Samgau, Give Me Your Love и Unforgettable Day.

    Димаш Кудайберген выступил в Караганде
    Фото: dimashnews.com.

    Отдельную часть программы составили произведения композитора Игоря Крутого — Olimpico, Ave Maria, Stranger и Любовь уставших лебедей. Кроме того, Димаш исполнил композиции Махаббат бер маған и Weekend.

    Значительное место в выступлении заняли произведения казахского музыкального наследия. В современной сценической интерпретации прозвучали Tau ishinde на стихи Сакена Сейфуллина, Дурдараз Ешнияз сала, а также народные произведения Aqerke и Адай.

    Димаш Кудайберген выступил в Караганде
    Фото: dimashnews.com.

    В музыкальном сопровождении выступления приняли участие профессиональные инструменталисты. Партии на национальных инструментах исполнили кобызист Олжас Курманбек и домбристы Темирлан Олжабай и Ернат Наурыз. Музыканты выступили как вместе с Димашем, так и с сольными номерами.

    Димаш Кудайберген выступил в Караганде
    Фото: dimashnews.com.

    Одним из особых моментов вечера стало вручение артисту традиционного расшитого шапана. Подарок Димашу преподнесла молодая казахстанская дизайнер, которую певец пригласил на сцену и лично поблагодарил за работу.

    Финальную композицию Димаш исполнил уже среди зрителей. Артист спустился со сцены и продолжил выступление в непосредственной близости от публики, завершив праздничный вечер общением с карагандинскими зрителями.

    Как сообщалось ранее, ширина сцены в Караганде, на которой выступал Димаш, составила 62 метра. На концерт, посвященный Дню шахтера, собралось около 250 тысяч зрителей. Завершился вечер фейерверком.

    Культура Димаш Кудайберген Караганда Музыка
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор