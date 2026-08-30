Казахстан отмечает День шахтера

В последние выходные дни августа шахтерские города Казахстана чествуют тех, кто ежедневно спускается под землю, чтобы страна получала необходимое ей сырье и энергию. В Караганде, Экибастузе, Жезказгане и Сатпаеве праздник объединит торжественные церемонии, истории шахтерских династий и бригад, большие концерты и тысячи зрителей, передает корреспондент агентства Kazinform.

История Дня шахтера насчитывает почти восемь десятилетий. Профессиональный праздник был учрежден в Советском Союзе в 1947 году, а впервые его официально отметили 29 августа 1948 года. Традиция чествовать людей, связавших жизнь с горным делом, сохранилась и после распада СССР. В Казахстане День шахтера отмечают ежегодно в последнее воскресенье августа, и в 2026 году он приходится на 30 августа.

Для регионов, чья история неразрывно связана с угледобычей, это больше чем дата в календаре. Здесь шахта — не просто место работы, а часть семейной истории, судьбы городов и нескольких поколений.

Карагандинская область остается одним из крупнейших угледобывающих регионов страны. За семь месяцев 2026 года здесь добыли почти 20 млн тонн угля. В прошлом году показатель составил около 37 млн тонн, а до конца этого года регион планирует выйти как минимум на 41 млн тонн.

На торжественном собрании во Дворце культуры горняков лучших работников отрасли отметили ведомственными наградами. Шахтерам вручили нагрудные знаки «Шахтер даңқы» и медали «Кенші даңқы», а ветеранам горнодобывающей промышленности выразили особую благодарность.

Шахта, которая стала семейным делом

Для семьи Склеповичей шахта «Абай» давно стала частью семейной истории. Сегодня здесь работают сразу несколько представителей семьи: Сергей Склепович, его супруга Тамара, их сын Никита, а также сестра Тамары Алена Красникова.

Основателем шахтерской династии стал Эдуард Склепович. В 1979 году он приехал в Казахстан из Беларуси и устроился на шахту. В том же году родился его сын Сергей, который спустя годы продолжил дело отца.

Эдуард вместе со своим братом Феликсом много лет работал в лаве — на одном из самых тяжелых участков угледобычи, где требовался огромный физический труд. Оба брата вышли на пенсию, но шахтерская история семьи на этом не закончилась.

Сергей Склепович уже 25 лет работает на шахте «Абай». За это время он прошел путь от слесаря до механика участка вентиляции и техники безопасности. Сегодня в зоне его ответственности — бесперебойная работа оборудования, связанного с газовым контролем и безопасностью подземных работ.

Его жена Тамара два года работает машинистом насосных установок. Она контролирует работу насосов и вакуумных установок, следит за давлением и показателями газа.

Фото: пресс-служба Qarmet

А 24-летний Никита продолжил семейную традицию уже в другой профессии. На шахту он пришел еще студентом в 2022 году, а после окончания учебы остался работать маркшейдером. Сейчас молодой специалист также исполняет обязанности главного маркшейдера.

Для него шахта была частью жизни еще в детстве: в его комнате висела карта подземных выработок.

— У меня выбора не было, — шутит он.

Фото: пресс-служба Qarmet

В семье признаются: шахтерская династия — это не только повод для гордости, но и ответственность за фамилию и дело, которому посвятили жизнь несколько поколений.

Есть у Склеповичей и своя семейная традиция — День шахтера отмечать вместе за большим столом, собирая родственников и семьи коллег.

Большая семья одной бригады

Своя профессиональная «семья» есть и у проходчиков. На шахте «Казахстанская» одну из бригад возглавляет Енбек Макажанов. В его команде около 40 человек, многие работают вместе уже не первый год.

До начала добычи угля именно проходчики создают инфраструктуру будущих участков: прокладывают горные выработки, обеспечивают доступ и необходимые коммуникации. От их работы во многом зависит дальнейшее развитие шахты.

Енбек Макажанов пришел в профессию почти 20 лет назад. Его отец был шахтером, поэтому специфику работы он знал с детства. На шахте «Казахстанская» Енбек прошел путь от звеньевого до бригадира — эту должность ему доверили сами коллеги.

Для него хороший коллектив — это не только люди, которые профессионально выполняют свою работу.

— За столько лет мы стали одной большой семьей. Перед сменой я обращаю внимание не только на производственные задачи, но и на настроение людей. Мне важно, чтобы каждый был готов к работе, — говорит бригадир.

Фото: пресс-служба Qarmet

В этой бригаде уже формируется новое поколение шахтеров. Один из самых опытных проходчиков Талгат Токмаганбетов пришел на шахту в 2006 году. Сегодня вместе с ним электромашинистом работает его сын, а второй сын также планирует связать свою жизнь с угольной отраслью.

Старшие коллеги передают молодым не только профессиональные навыки, но и главное правило шахты — безопасность.

— В первую очередь нужно соблюдать технику безопасности. Всегда нужно думать о себе и о тех, кто рядом. В шахте за каждым профессиональным навыком стоит ответственность, — отмечает Талгат.

От серьезных церемоний – к большим концертам

После официальных торжеств праздник выйдет на городские площади.

Фото: ru.dimashnews.com

В Караганде 29 августа на новой площадке в микрорайоне Байкена Ашимова на Юго-Востоке состоялся масштабный концерт. Перед зрителями выступили Димаш Кудайберген, Дима Билан, Найрат Нуртас и другие артисты. Ширина сцены составила 62 метра, а завершился вечер фейерверком.

Для жителей городов-спутников и пригородных поселков после концерта организовали дополнительные автобусы.

В Экибастузе 29 августа праздничная программа началась в 19:00 на площади перед ГДК «Өнер». Для жителей и гостей города выступили Досымжан Танатаров, RaiM, Lukaveros, Sevak, а также зарубежные исполнители Aura Dione и Eva Simons. Финалом также стал салют.

В Сатпаеве 30 августа на Центральной площади состоится фестиваль «Жас Дарын». Специальной гостьей программы станет Маржан Арапбаева. Начало — в 18:00.

Сегодня Казахстан входит в число крупнейших угледобывающих стран мира. По оценкам отраслевых источников, на страну приходится около 4% мировых извлекаемых запасов угля — порядка 33,6 млрд тонн. В 2025 году в Казахстане добыли около 115 млн тонн угля.

Но главные цифры этого праздника — не только миллионы тонн. За ними — люди, которые передают профессию от отца к сыну, опыт от старшего поколения молодым специалистам и каждый день отвечают друг за друга под землей.

Поэтому День шахтера — это одновременно праздник труда, преемственности и тех городов, для которых шахта стала частью собственной судьбы.

Фото: Kazinform/ИИ

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