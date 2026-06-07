«В шахте нет такси»: история девушки, которая каждый день уходит под землю

Что чувствует человек под землей и почему в шахте нельзя работать «на глаз»? Об этом рассказала корреспонденту агентства Kazinform маркшейдер подземного участка Татьяна Маталова.

Когда говорят о шахте, чаще всего представляют горняков, проходчиков и взрывников. Но есть специалисты, от точности которых зависит безопасность работ под землей. Один из них — маркшейдер. О своей профессии, первом спуске в шахту и особенностях работы под землей мы побеседовали с маркшейдером подземного участка шахты «Соколовская» Татьяной Маталовой.

— Почему вы выбрали профессию маркшейдера и как пришли именно в шахту?

— Профессия была выбрана скорее случайно. Но во время учебы я поняла, насколько она интересная и многогранная. Сначала проходила полугодовую практику в карьере АО «Оренбургские минералы». После получения диплома узнала, что на шахте «Соколовская» требуется маркшейдер. Мне стало интересно сравнить работу на поверхности и под землей. В итоге выбор оказался удачным. В августе будет уже девять лет, как я работаю маркшейдером подземного участка.

— Помните свой первый спуск под землю? Какие были эмоции?

— Конечно. Первый спуск был скорее волнительным, чем страшным. На первом месте был интерес — хотелось увидеть новый для себя подземный мир. Но страх тоже присутствовал. Все-таки шахта — это место, где в случае происшествия нельзя просто развернуться и убежать. Пространство ограничено, выработки напоминают лабиринт, а для каждой ситуации существует свой порядок действий.

Фото: Kazinform

— Чем занимается маркшейдер, если объяснить простыми словами?

— Если коротко, мы переносим проектные решения в шахту, контролируем и сопровождаем большинство работ, которые там выполняются. Но наша деятельность не ограничивается подземными выработками. Мы работаем и на поверхности, участвуем в геодезических работах на других подразделениях, обновляем планы, составляем различные технические документы и справки. Работа одновременно творческая, интеллектуальная и физическая.

— Насколько важна точность в вашей профессии?

— Это одна из самых точных и ответственных специальностей в горном деле. От наших расчетов зависит безопасность людей. Ошибки могут привести к авариям, потерям руды, повреждению коммуникаций и другим серьезным последствиям.

Фото: личный архив Т. Маталовой

— Как проходит обычный рабочий день?

— Вариантов обычно два. Либо мы спускаемся с оборудованием для задания новых направлений выработкам, либо берем блокнот и дальномер для контроля уже выполненных работ: что сделано, как сделано и соответствует ли это проекту.

— Что самое сложное в вашей работе?

— Самое сложное — добраться до места работ. В шахте нет такси. Нужно взять все оборудование и идти: где-то горизонтально, где-то по лестницам вверх или вниз, где-то по наклонным выработкам. Потом выполняешь свою работу и возвращаешься обратно тем же маршрутом.

— А что самое интересное?

— Самое интересное начинается тогда, когда что-то идет не по плану. В шахте часто приходится искать нестандартные решения. Бывали случаи, когда я звонила коллегам на поверхность и просила срочно найти дополнительную информацию, чтобы выполнить задачу другим способом. Со временем привыкаешь готовиться к таким ситуациям и брать с собой больше данных заранее.

— Приходится ли быстро принимать решения под землей?

— Да, но в рамках своей профессиональной деятельности. Иногда условия меняются, и нужно оперативно искать другой способ выполнить работу без потери качества и точности.

— Как современные технологии изменили профессию?

— Очень сильно. Когда я только пришла работать, многие измерения выполнялись оптическими приборами. Данные записывали вручную в блокнот и затем самостоятельно рассчитывали. Это занимало много времени и увеличивало риск ошибок.

Сейчас используются электронные тахеометры и современные программы, которые значительно повышают скорость и точность работы.

Фото: личный архив Т. Маталовой

— Люди удивляются, когда узнают о вашей профессии?

— Нет, особого удивления не бывает. Многие считают такую работу мужской, но на самом деле в профессии маркшейдера работает немало женщин.

— Что чувствует человек под землей?

— В шахте сыро, шумно и грязно. Воздух тяжелее, чем на поверхности. А в слабо освещенных местах особенно остро понимаешь, что находишься глубоко под землей. Там действительно абсолютная темнота.

Со временем страх и волнение притупляются. Остается внимательность и понимание того, какие факторы могут представлять опасность.

— Насколько важна командная работа?

— Без нее невозможно. Шахта — опасный производственный объект, поэтому все подразделения должны работать как единый механизм.

Фото: личный архив Т. Маталовой

— Как ваши близкие восприняли выбор профессии?

— Спокойно, хотя поначалу очень переживали. После каждого выезда из шахты обязательно писали или звонили. Со временем привыкли и теперь относятся к этому совершенно нормально.

— Какими качествами должен обладать хороший маркшейдер?

— Прежде всего скрупулезностью. Нужны внимание к деталям, точность и развитое пространственное мышление. Большая часть работы связана с графикой и расчетами. Любой проект нужно уметь представить и проверить с разных сторон, чтобы видеть полную картину.

Фото: личный архив Т. Маталовой

— Что бы вы сказали девушкам, которые хотят связать жизнь с промышленностью или шахтой?

— Не бояться. Эта работа намного интереснее, чем кажется со стороны. И далеко не такая страшная, как многие думают.

— За что вы любите свою профессию?

— За то, что она никогда не бывает скучной. Здесь постоянно нужно думать, считать, анализировать и предугадывать. Нельзя работать приблизительно — только точно. И еще приятно видеть результаты своего труда. Ходить по выработкам, которым когда-то задавала направление, наблюдать, как реализуются твои расчеты и проекты. Это дает особое чувство профессиональной гордости.

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