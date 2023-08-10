Песни Абая исполняют британские исполнители

ЛОНДОН.КАЗИНФОРМ – Песни великого Абая включили в свой репертуар британские певцы и исполняют на концертах. По мнению людей искусства, музыкальное наследие поэта очень мелодично и ритмично, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Новая британская поп-сенсация, певица и автор Смайли (Smilee) с удовольствием слушает песню «Көзімнің қарасы». Вокальный исполнитель, обладающий нежным и красивым голосом, прекрасно исполняет песню, переведенную на английский язык, под аккомпанемент гитары.

Смайли - выпускник Лондонской школы исполнительского искусства и технологий. Она получила профессиональное образование в этом учебном заведении вместе с такими всемирно известными певцами, как Адель, Эми Уайнхаус и Кейт Нэш. Именно здесь, всего в 14 лет, она написала свою первую песню вместе со своим лучшим другом. С тех пор ее желание писать и исполнять музыку не уменьшилось, если не увеличилось.

Смайли начинает выезжать в зарубежные гастроли, и своим исполнительским мастерством привлекает внимание известного музыкального продюсера Дениса Ингольдсби. С этого момента ее звезда на небосклоне начинает светиться еще ярче.

Сейчас юная певица во время своих выступлений на концертах исполняет песню Абая «The Apple of My Eye» на английском языке и завоевывает симпатии зрителей.

Кроме того, оперная певица Жозефин Хоторн исполняет песню «Blessings on You» («Айтым cалем Каламкас»). Аннабель Паттинсон, молодая певица, поэт и композитор из Ньюкасла, исполняет песню Великого Абая «Желсіз түнде жарық ай» в английской интерпретации.

Литературный перевод песен был сделан известным шотландским поэтом профессором Джоном Бернсайдом. Поэт постарался максимально быть ближе к оригиналу.

«Конечно, перевод - непростая задача. Было очень тяжело. Но мы постарались соответствовать требованиям. Я лично очень сильно был заинтересован этим проектом. Главным требованием был точный перевод стихов Абая без потери ритмики. При этом не нужно было забывать и про рифму. Обычно при переводе таких стихов эта стратегия не используется», - отметил Джон Бернсайд.