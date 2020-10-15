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Песков: Размещение наблюдателей в Карабахе возможно только с согласия Баку и Еревана

Редактор:  
Гульмира Байзакова
15 Октября 2020, 18:21
Песков: Размещение наблюдателей в Карабахе возможно только с согласия Баку и Еревана

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Размещение миротворцев или наблюдателей в Нагорном Карабахе возможно только с согласия Азербайджана и Армении. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о возможности такой меры, МИА «Казинформ« со ссылкой на ТАСС.

«Первостепенный вопрос здесь - как смотрят на это противоборствующие стороны, а именно Азербайджан и Армения. Любое размещение любых миротворцев, наблюдателей и кого бы то ни было возможно только с согласия обеих сторон», - сказал представитель Кремля, добавив, что стороны пока не давали ответа на этот вопрос.

Песков не стал отвечать на вопрос, удалось ли российской стороне проверить появившуюся ранее информацию об уничтожении одного из военных объектов в Армении. Он также не стал комментировать публикации о ракете, упавшей в Дагестане на прошлой неделе.

«Это надо к военным адресовать вопрос. Это касается прежде всего военного ведомства», - сказал он.

Как заявил в среду Лавров, Москва не исключает, что российские военные наблюдатели могут быть включены в состав механизма контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе. По его словам, механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня должен заработать на линии фактического соприкосновения сил Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе.



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