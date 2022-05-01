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    02:13, 01 Май 2022 | GMT +6

    Пешеходный променад с арт-объектами появится в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общая площадь благоустройства с озеленением составит 25 500 м², передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

    Еще один пешеходный променад появится в столице теперь уже на улице Бараева.

    Как отмечают сотрудники столичного Центра урбанистики, это одна из самых рельефных и барьерных улиц города для пешеходов.

    «В рамках мастер-плана «Нур-Султан - комфортный город» на улице Бараева планируется создать комфортную пешеходную улицу. Как вы знаете, в прошлом году благоустроили проспект Республики. Такая же работа начата на улице Бараева. Тут планируется высадка крупномерных деревьев, создание условий для кратковременного отдыха и мест притяжения горожан», - сообщил руководитель центра урбанистики столицы Елнар Базыкен.

    На участке от проспекта Республики до улицы Ш. Уалиханова планируется высадить более 100 деревьев с декоративными приствольными решетками. В рамках реализации концепции «Город для людей» для обеспечения безопасности появятся дополнительные приподнятые пешеходные переходы. Предусмотрено и освещение улицы - фонари установят в ранее неосвещенных местах. Планируется разместить городскую мебель, арт-объекты. Заменят изношенное тротуарное покрытие, демонтируют ограждения.

    В последний раз реконструкция пешеходной зоны улицы Бараева производилась более 15 лет назад.

    Ранее сообщалось, что в Нур-Султане открыли новый сквер.


    Фото: Акимат города Нур-Султан

    Теги:
    Акимат Общество Строительство Астана Благоустройство
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