Пешеходные переходы в формате 3D появились в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Пешеходные переходы 3D-формата появились на улицах Атырау. Новшество призвано снизить число дорожно-транспортных происшествий на улицах города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

-Первый пешеходный переход в формате 3D был установлен на улице Кулманова. Подобная дорожная разметка уже давно практикуется за рубежом, в Казахстане трёхмерные «зебры» установлены на дорогах пока только крупных городов. Теперь новшество появилось и на улицах Атырау. Инициатором проекта выступил городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

«В первую очередь пешеходные переходы 3D-формата призваны предотвратить ДТП на городских улицах, а также обезопасить пешеходов, пересекающих дорогу. Сегодня в этом направлении городским отделом ЖКХ проводится масштабная работа. К примеру, в течение года в областном центре подрядные организации установят 315 новых дорожных знаков, а имеющиеся пешеходные переходы были освещены современными прожекторами», - рассказала пресс-секретарь городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ансаган Сагынбаева.

Кроме того, в целях профилактики ДТП у школ и детских садов Атырау была обновлена дорожная разметка, также в черте города и сельских пригородных округах были установлены светодиодные знаки пешеходных переходов.



