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    14:51, 14 Май 2024 | GMT +6

    Пешеходный маршрут откроют на границе с Китаем в Алматинской области

    Пешеходный маршрут откроют на границе с Китаем в Алматинской области
    Фото: акимат Алматинской области

    На границе с Китаем для туристов откроется пешеходный маршрут. Об этом сообщил аким Алматинской области Марат Султангазиев на заседании Правительства РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Согласно поручению Главы государства в ходе рабочей поездки в Алматинскую область 5 сентября 2023 года, акиматом области приняты все меры в пределах своей компетенции по открытию пешеходного маршрута для туристов в селе Нарынкол. На границе с Китаем определен земельный участок площадью 135 гектаров. Сегодня ждем позиции китайской стороны. Открытие пропускного пункта даст импульс развитию приграничных сел, - сказал Марат Султангазиев.

    Он отметил, что строительство канатных дорог между Ойкарагаем, Шымбулаком и горнолыжными курортами окажет положительное влияние на развитие горного кластера. В связи с этим, необходимо увеличить возмещение затрат инвесторов на крупные проекты с 25 до 70 процентов, учитывая высокую стоимость необходимого оборудования и мировой опыт.

    - Одна из проблем игрового бизнеса в том, что проще продлить лицензию и сократить срок. Например, наше казино «Макао» не работало два месяца. В результате 500 человек оказались под угрозой временной безработицы. Доходы сократились на 330 миллионов тенге, - сообщил Марат Султангазиев.

    Теги:
    Туризм Китай Регионы Сотрудничество Алматинская область Интеграция и партнерство
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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