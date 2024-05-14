Пешеходный маршрут откроют на границе с Китаем в Алматинской области

На границе с Китаем для туристов откроется пешеходный маршрут. Об этом сообщил аким Алматинской области Марат Султангазиев на заседании Правительства РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Согласно поручению Главы государства в ходе рабочей поездки в Алматинскую область 5 сентября 2023 года, акиматом области приняты все меры в пределах своей компетенции по открытию пешеходного маршрута для туристов в селе Нарынкол. На границе с Китаем определен земельный участок площадью 135 гектаров. Сегодня ждем позиции китайской стороны. Открытие пропускного пункта даст импульс развитию приграничных сел, - сказал Марат Султангазиев.

Он отметил, что строительство канатных дорог между Ойкарагаем, Шымбулаком и горнолыжными курортами окажет положительное влияние на развитие горного кластера. В связи с этим, необходимо увеличить возмещение затрат инвесторов на крупные проекты с 25 до 70 процентов, учитывая высокую стоимость необходимого оборудования и мировой опыт.

- Одна из проблем игрового бизнеса в том, что проще продлить лицензию и сократить срок. Например, наше казино «Макао» не работало два месяца. В результате 500 человек оказались под угрозой временной безработицы. Доходы сократились на 330 миллионов тенге, - сообщил Марат Султангазиев.