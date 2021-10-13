Пешехода сбили насмерть в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы пешехода сбили насмерть на проспекте аль-Фараби, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции города сообщили, что ДТП было 12 октября около 21:40.

«Водитель З., управляя автомашиной марки «Peugeot 308», следуя по проспекту аль-Фараби в западном направлении, на пересечении с улицей Мендекулова допустил наезд на пешехода С. 1995 года рождения, который предположительно пересекал проезжую часть в южном направлении в неустановленном для этого месте. В результате пешеход от полученных травм скончался на месте. Начато досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК», - сообщил начальник управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов.